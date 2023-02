Neal Mohan: कौन हैं नील मोहन? यूट्यूब के नए CEO, यहाँ देखें भारतवंशी CEOs की लिस्ट

भारतवंशी नील मोहन (Neal Mohan) Google (अब अल्फाबेट) के स्वामित्व वाले, विडियो शेयरिंग प्लेटफार्म यूट्यूब के नए CEO बन गए है. उन्होंने सुसान वोजिकी का स्थान लिया है.

सुसान वोजिकी (Susan Wojcicki) का अल्फाबेट के साथ एक लंबे सफ़र का अंत हो गया है. कथित तौर पर सुसान ने कंपनी के सह-संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को कंपनी शुरू करने के लिए अपने गैराज में जगह दी थी.

इसके साथ ही नील मोहन उन भारतवंशी ग्लोबल CEO की लिस्ट में शामिल हो गए है जो विश्व की दिग्गज कंपनियों का नेतृत्व कर रहे है. जिसमें Google पैरेंट अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, आईबीएम के अरविंद कृष्ण, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, और एडोब के शांतनु नारायण जैसे प्रमुख नाम शामिल है.

Thank you, @SusanWojcicki. It's been amazing to work with you over the years. You've built YouTube into an extraordinary home for creators and viewers. I'm excited to continue this awesome and important mission. Looking forward to what lies ahead... https://t.co/Rg5jXv1NGb