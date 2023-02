Hindenburg effect: मुकेश अंबानी फिर से बने सबसे अमीर भारतीय, जानें कैसे घटी अडानी की नेट वर्थ?

Forbes Real-time billionaire: फोर्ब्स रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिडेट के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) फिर से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए है.

अंबानी अब ग्लोबल लेवल पर अरबपतियों की टॉप टेन लिस्ट में 9वें स्थान पर आ गए है. उन्होंने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी (Gautam Adani) को पीछे छोड़ दिया है.

फोर्ब्स रियल-टाइम अरबपतियों (Forbes Real-time billionaire) की 2023 की सूची के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 84.3 बिलियन अमरीकी डालर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर भारतीय बन गए है, जबकि गौतम अडानी अंबानी एक स्थान नीचे दसवें नंबर पर मौजूद हैं.

Mukesh Ambani overtakes Gautam Adani as the richest Indian in the world according to the Forbes Real-time Billionaires list. pic.twitter.com/fczk8MXtSq