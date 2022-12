नीरज चोपड़ा ने उसैन बोल्ट को पछाड़ा, साल 2022 के सबसे चर्चित 'ट्रैक एंड फील्ड' एथलीट बने

Neeraj Chopra: वर्ल्ड एथलेटिक्स के अनुसार, भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर (javelin thrower) नीरज चोपड़ा ने 08 बार के ओलंपिक गोल्ड चैंपियन उसैन बोल्ट को पीछे छोड़ते हुए साल 2022 के सबसे चर्चित 'ट्रैक एंड फील्ड' एथलीट बन गए है.

टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पर इस वर्ष कुल 812 आर्टिकल लिखे गए जबकि जमैका के पूर्व धावक उसैन बोल्ट (Usain Bolt) पर सिर्फ 574 मीडिया आर्टिकल लिखे गए. पिछले कई सालों से बोल्ट सबसे चर्चित एथलीट थे लेकिन इस बार नीरज ने उन्हें पछाड़ दिया है.

वर्ल्ड एथलेटिक्स ने हाल ही में मीडिया विश्लेषण कंपनी यूनिसेप्टा (Unicepta) द्वारा तैयार किये गए आंकड़ों को पेश किया है. इसमें साल के सबसे चर्चित एथलीट के तौर पर नीरज चोपड़ा का नाम सामने आया है. वह बर्मिंघम में आयोजित 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) में चोट के कारण भाग नहीं ले पाए थे.

🔺#NeerajChopra the face of Indian Sports and Athletics is now the most written about Athlete in the World. 📰 🇮🇳@Neeraj_chopra1 surpassed sprint champion #UsainBolt who had occupied that spot for years. pic.twitter.com/QrYeSa9mNM