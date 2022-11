COP 27: क्लाइमेट चेंज पर COP-27 कांफ्रेंस मिस्र में शुरू, जानें क्या है भारत का एजेंडा?

COP 27: क्लाइमेट चेंज पर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टीज का 27वां कांफ्रेंस मिस्र में 6 नवंबर 2022 से शुरू हुआ. यह कांफ्रेंस 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र की कोस्टल सिटी शर्म अल-शेख (Sharm el-Sheikh) में आयोजित की जा रही है. क्लाइमेट एक्शन पर यह एक सबसे बड़ी ऐन्यूअल मीटिंग है.

इस कांफ्रेंस में भारत सहित दुनिया भर के देशों के हेड ऑफ़ स्टेट, मिनिस्टर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, सिविल सोसायटी रिप्रेजेन्टेटिव आदि भाग ले रहे है. भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव cop-27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे है.

Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry officially receives the COP presidency from the former President @AlokSharma_RDG#COP27 #TogetherForImplementation pic.twitter.com/JweOhUMTec