Dussehra Holidays: सितंबर में मिलेगी लंबी छुट्टी, दशहरा पर 9 दिनों तक बंद रहेंगे इन राज्यों के स्कूल-कॉलेज

Dussehra Holidays 2025: स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि देशभर के कई राज्यों में 9-10 दिनों की छुट्टियां पड़ने वाली है, जो बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आइए जानते हैं किस राज्य में कितने दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल-


Dussehra Holidays 2025
Dussehra Holidays 2025: रक्षाबंधन के बाद से ही भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है। जैसे ही नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे त्योहारों करीब आते है देशभर में एक अलग ही उत्साह और रौनक देखने के लिए मिलती है। इस साल पूरे देश में दशहरा और नवरात्रि को लेकर खास तैयारियां चल रही है। वहीं, बच्चों के लिए खास बात यह कि कुछ राज्यों में दशहरे की उपलक्ष में पूरे 9 दिनों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

बता दें कि यह लंबी छुट्टी न केवल बच्चों को त्योहार का आनंद उठाने के लिए मिला है, बल्कि छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए लंबी छुट्टी किसी तोहफे से कम नहीं है, लेकिन बच्चों के मनोरंजन और पढ़ाई में बैलेंस बनाए रखना भी जरूरी है, जिसके लिए शिक्षक और अभिभावकों को अपने स्तर पर प्रयास जरूर करने चाहिए ताकि बच्चे रूटीन में बने रहें और स्कूल रि-ज्वाइन करते वक्त उन्हें किसी तरह की समस्या न हो।

इस साल दशहरा का त्योहार 2 अक्तूबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं नवरात्रि के इन त्योहार पर किन-किन राज्यों के स्कूल-कॉलेज कितने दिनों के लिए बंद रहेंगे-

स्कूल-कॉलेजों में कब है दशहरे की छुट्टी?

देश के कई राज्यों में नवरात्रि और दशहरे की छुट्टी पूरे 9 से 10 दिनों तक रहेगी। इन लंबी छुट्टियों में बच्चों को अपने परिवार के साथ अधिक समय बीताने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने संस्कृति के बारे में समझ सकेंगे और कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही बच्चों को इस बात का भी ख्याल रखने की जरूरत है कि वे इस समय को सदुपयोग अपने आप में सुधार करने और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए निकाले। छुट्टियां खुद पर काम करने का सबसे बेहतर तरीका होता है, जहां आप अपनी पढ़ाई पर अधिक समय दे सकते हैं और कमजोर विषयों में महारत हासिल कर सकते हैं।

किन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद?

उत्तर प्रदेश – दशहरा पर्व के उपलक्ष में यूपी के कई जिलों में स्कूल 9 दिनों तक बंद रहेंगे।

बिहार – राज्य सरकार ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

मध्य प्रदेश – एमपी के भी सभी स्कूलों में लंबी छुट्टियों की घोषणा की गई है।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ – इन राज्यों में भी दशहरा और दुर्गा पूजा पर लंबी छुट्टी रहेगी।

कब से कब तक रहेंगी दशहरे की छुट्टियां?

दशहरे के मौके पर ज्यादातर अष्टमी से विजयादशमी तक छुट्टियां पड़ती है, लेकिन इस बार कई राज्यों में छुट्टियों की अवधि लगभग 9 दिनों तक होगी। कई राज्यों में नवरात्रि के शुरुआत से ही स्कूल बंद हो जाएंगे, तो कुछ राज्यों में नवरात्रि के दूसरे-तीसरे दिनों से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। अलग-अलग राज्यों की शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचनाओं में सटीक तिथियां दी गई हैं। पश्चिम बंगाल में भी नवरात्रि से दशहरा तक स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहते हैं। इतनी लंबी छुट्टी छात्रों को पढ़ाई के बीच खुद को तरोताजा करने का मौका देगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय सेल्फ स्टडी और रिवीजन का बेहतरीन मौका है।

