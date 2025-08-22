इतिहास में और आज भी, इंसानों ने जमीन के नीचे पूरे शहर बसाए हैं। इन भूमिगत शहरों को कई उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, जैसे कि हमलों, खराब मौसम या परमाणु हमलों से बचना। साथ ही, शहरी जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना भी एक मकसद था। आइए, दुनिया के ऐसे ही सात अनोखे भूमिगत शहरों के बारे में जानते हैं। हम उनके इतिहास, उद्देश्य और खासियतों पर नजर डालेंगे। पूरी तरह से जमीन के नीचे बसे 7 शहर शहर जगह अनुमानित आकार/क्षमता मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक या आधुनिक डेरिंक्यु कप्पाडोसिया, तुर्की 20,000 लोगों तक के लिए आश्रय आक्रमण और संघर्ष से शरण प्राचीन नुशाबाद काशान के पास, ईरान कई भूमिगत स्तर हमलों और कठोर मौसम के दौरान शरण प्राचीन नाउर्स उत्तरी फ्रांस ~300 कमरे, 28 गैलरी युद्धों के दौरान आश्रय मध्यकालीन/द्वितीय विश्व युद्ध ओर्वियतो ओर्वियतो, इटली ~1,200 सुरंगें और कमरे भंडारण, बम शेल्टर प्राचीन/द्वितीय विश्व युद्ध डिशिया चेंग बीजिंग, चीन 85 वर्ग किमी में फैला, 10 लाख लोगों के लिए आश्रय परमाणु हमले से बचाव के लिए शेल्टर शीत युद्ध काल (1960) सबट्रोपोलिस कैनसस सिटी, यूएसए 50 लाख वर्ग फुट व्यापारिक परिसर आधुनिक क्रिस्टल सिटी अर्लिंगटन, वर्जीनिया, यूएसए लाखों वर्ग फुट व्यापारिक और आवासीय परिसर आधुनिक

1. डेरिंक्यु, कप्पाडोसिया, तुर्की डेरिंक्यु शायद सबसे प्रसिद्ध प्राचीन भूमिगत शहर है। यह कप्पाडोसिया में स्थित है। यह सुरंगों और कमरों का एक बहुत बड़ा परिसर है जो जमीन के 60 मीटर नीचे तक फैला है और इसमें 20,000 लोग तक रह सकते थे। इसे ईसा पूर्व 8वीं सदी के दौरान बनाया गया था। इसमें रहने की जगह, रसोई, तेल और शराब की मशीनें, अस्तबल, पूजा घर और हवा के लिए शाफ्ट थे। सदियों तक यह परिसर हमलों और युद्धों से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह बना रहा। 2. नुशाबाद, ईरान नुशाबाद ईरान में काशान के पास एक भूमिगत शहर है। यह जमीन के नीचे कई स्तरों तक फैला हुआ है। इसे हमलों और खराब मौसम के समय लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था। इस भूमिगत शहर में पतले गलियारे, गोदाम, पानी के लिए जलाशय और आपातकालीन निकास के लिए सुरंगें हैं। यह भूमिगत शहर की योजना में फारसी रचनात्मकता का एक ऐतिहासिक नमूना है। 3. नाउर्स, फ्रांस नाउर्स उत्तरी फ्रांस में स्थित है और इसका इतिहास मध्य युग से जुड़ा है। इसे एक बड़ी चॉक की खदान को बदलकर बनाया गया था। इसमें लगभग 300 कमरे और 28 चैंबर हैं, जिनमें युद्ध के समय 3,000 लोग तक रह सकते थे।

नाउर्स का इस्तेमाल तीस साल के युद्ध और यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी एक पनाहगाह के तौर पर किया गया था। नाउर्स में रहने की जगह, कुएं, पूजा घर और हवा के लिए पाइप थे। 4. ओर्वियतो, इटली ओर्वियतो का भूमिगत नेटवर्क आंशिक रूप से जमीन के नीचे बना है। इसमें एक ज्वालामुखी चट्टान की पहाड़ी के नीचे खोदी गई लगभग 1,200 सुरंगें और कमरे हैं। इसे शुरू में एट्रस्कन लोगों ने विकसित किया था। इसका इस्तेमाल भोजन और शराब के भंडारण के लिए होता था और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे बम शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया। आज, पर्यटक इन विशाल भूमिगत क्षेत्रों के एक हिस्से में घूम सकते हैं। 5. डिशिया चेंग (भूमिगत शहर), बीजिंग, चीन बीजिंग का डिशिया चेंग 1960 के दशक में परमाणु हमले से बचने के लिए एक बंकर के रूप में बनाया गया था। यह अनुमानित 85 वर्ग किलोमीटर के भूमिगत क्षेत्र में फैला है। इसमें महीनों तक 10 लाख या उससे ज्यादा लोग रह सकते थे। यहां अस्पताल, स्कूल, रेस्तरां, अनाज के गोदाम और मनोरंजन की जगहों जैसी सुविधाएं थीं। हालांकि, इसका कभी भी अपने असली उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, पर यह शीत युद्ध के समय की नागरिक सुरक्षा योजना का एक अवशेष है।