SSC Stenographer Answer Key 2025: स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D उत्तर कुंजी, यहां देखें ssc.gov.in रिस्पॉन्स शीट PDF

By Priyanka Pal
Aug 22, 2025, 19:16 IST

SSC स्टेनोग्राफर आंसर की 2025 जारी कर दी गई है। अब उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं और अपने अंकों की गणना कर सकते हैं। SSC स्टेनो की यह आंसर की अगस्त में आयोजित हुई ग्रेड C और D परीक्षाओं के लिए जारी की गई है। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसका सीधा लिंक यहां दिया गया है।

SSC Stenographer Answer Key 2025
SSC Stenographer Answer Key 2025

SSC Stenographer Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से 22 अगस्त, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर ग्रेड ‘C’ और ‘D’ पदों के लिए SSC स्टेनोग्राफर आंसर की 2025 जारी कर दी है। आंसर की के साथ-साथ SSC स्टेनोग्राफर रिस्पॉन्स शीट 2025 भी जारी की गई है। इससे उम्मीदवार अपने दिए गए उत्तरों का मिलान आधिकारिक उत्तरों से कर सकते हैं।

SSC स्टेनोग्राफर आंसर की 2025 PDF अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। उम्मीदवार अपनी Registration ID और पासवर्ड का उपयोग करके अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

आंसर की से उम्मीदवारों को अपने अनुमानित अंकों की गणना करने में मदद मिलती है और वे परीक्षा के अगले चरण की तैयारी शुरू कर सकते हैं। SSC स्टेनोग्राफर की मार्किंग स्कीम के अनुसार, सही उत्तर के लिए +1 अंक और गलत उत्तर के लिए -0.25 अंक दिए जाते हैं। जिन प्रश्नों को हल नहीं किया गया है, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाता है।

SSC स्टेनोग्राफर आंसर की 2025 जारी

ग्रेड ‘C’ और ‘D’ के लिए SSC स्टेनोग्राफर आंसर की 2025, 22 अगस्त, 2025 को जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 6 अगस्त से 8 अगस्त, 2025 और 11 अगस्त, 2025 के बीच आयोजित की गई थी। ऑफिशियल आंसर की अब ssc.gov.in पर उपलब्ध है। इससे उम्मीदवार अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं और भर्ती प्रक्रिया में अपनी संभावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें SSC स्टेनोग्राफर रिस्पॉन्स शीट 2025 और प्रोविजनल आंसर की, दोनों शामिल हैं, जिससे उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान करके अपने संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं। आधिकारिक सूचना पढ़ने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:

एसएससी स्टेनोग्राफर उत्तर कुंजी 2025

आधिकारिक सूचना

SSC स्टेनोग्राफर आंसर की 2025 एक्टिव लिंक 

SSC स्टेनोग्राफर आंसर की 2025 का लिंक ssc.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 6 अगस्त और 11 अगस्त, 2025 को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) में शामिल हुए थे, वे अब लॉग इन करके आधिकारिक की (key) के साथ अपने दिए गए उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। अगर किसी उत्तर में कोई गलती है, तो उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा 25 अगस्त, 2025 तक खुली है:

एसएससी स्टेनोग्राफर उत्तर कुंजी 2025

एक्टिव लिंक

