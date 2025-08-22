BPSC AEDO Short Notice 2025: सहायक जिला शिक्षक अधिकारी 935 पदों के लिए शॉर्ट नोटिस,यहां bpsc.bihar.gov.in करें चेक

WBJEE 2025 Results Announced
By Priyanka Pal
Aug 22, 2025, 18:38 IST

BPSC AEDO Short Notice 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने 935 खाली पदों के लिए BPSC AEDO नोटिफिकेशन 2025 की संक्षिप्त सूचना जारी कर दी है। योग्य उम्मीदवार 27 अगस्त से 26 सितंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स, इंटरव्यू और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा।

BPSC AEDO Short Notice 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) के कुल 935 रिक् पदों के लिए BPSC AEDO नोटिफिकेशन 2025 की संक्षिप्त सूचना जारी की है। संक्षिप्त सूचना के अनुसार, उम्मीदवार विज्ञापन संख्या 87/2025 के लिए 27 अगस्त, 2025 से 27 सितंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। BPSC AEDO भर्ती 2025 के लिए योग्य होने के लिए, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उन्हें आयु सीमा की शर्तों को भी पूरा करना होगा।

BPSC AEDO नोटिफिकेशन 2025 के तहत, उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को 29,200 रुपये से 92,300 रुपये (लेवल-5) के वेतनमान पर सैलरी मिलेगी।

BPSC AEDO शॉर्ट नोटिस 

BPSC ने आधिकारिक तौर पर BPSC AEDO भर्ती 2025 के लिए संक्षिप्त सूचना जारी कर दी है। 22 अगस्त, 2025 को जारी संक्षिप्त घोषणा के अनुसार, विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत कुल 935 खाली पद जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और BPSC AEDO 2025 की विस्तृत सूचना के लिए ऑफिशियल वेबसािट bpsc.bihar.gov.in पर नजर बनाए रखें, जो जल्द ही जारी होगी। 

BPSC AEDO Short Notice 2025: महत्वपूर्ण विवरण

BPSC AEDO भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन bpsc.bihar.gov.in पर जारी किया गया था। उम्मीदवार योग्यता की शर्तों, अंतिम तारीखों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं: 

विशेषता

विवरण

भर्ती निकाय

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

पोस्ट नाम

सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO)

विज्ञापन संख्या

87/2025

कुल रिक्तियां

935

अल्प सूचना रिलीज तिथि

22 अगस्त, 2025

आवेदन प्रारंभ तिथि

27 अगस्त, 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

26 सितंबर, 2025

चयन प्रक्रिया

प्रारंभिक, मुख्य, साक्षात्कार, डीवी, मेडिकल

आधिकारिक वेबसाइट

bpsc.bihar.gov.in

BPSC AEDO 2025 के लिए योग्यता क्या हैं?

BPSC AEDO भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए, Candidates को सभी योग्यता शर्तों, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा, को पूरा करना होगा। विवरण नीचे देखें:

शैक्षणिक योग्यता- उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा - BPSC AEDO 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि, बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों के लिए आयु में छूट लागू है।

BPSC AEDO भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण तारीखें

BPSC AEDO भर्ती 2025 की संक्षिप्त सूचना 22 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी। 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाले हैं। BPSC AEDO की महत्वपूर्ण तारीखों के लिए नीचे विवरण देखें।

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 22 अगस्त 2025

आवेदन शुरू होने की तारीख: 27 अगस्त 2025

आवेदन करने की आखिरी तारीख: 26 सितंबर 2025

परीक्षा की तारीख: बाद में सूचित किया जाएगा

एडमिट कार्ड जारी होना: परीक्षा से 10 दिन पहले अपेक्षित

Result की घोषणा: परीक्षा के 30 दिनों के अंदर संभावित

