BPSC AEDO Short Notice 2025: सहायक जिला शिक्षक अधिकारी 935 पदों के लिए शॉर्ट नोटिस,यहां bpsc.bihar.gov.in करें चेक

BPSC AEDO Short Notice 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) के कुल 935 रिक् पदों के लिए BPSC AEDO नोटिफिकेशन 2025 की संक्षिप्त सूचना जारी की है। संक्षिप्त सूचना के अनुसार, उम्मीदवार विज्ञापन संख्या 87/2025 के लिए 27 अगस्त, 2025 से 27 सितंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। BPSC AEDO भर्ती 2025 के लिए योग्य होने के लिए, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उन्हें आयु सीमा की शर्तों को भी पूरा करना होगा। BPSC AEDO नोटिफिकेशन 2025 के तहत, उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को 29,200 रुपये से 92,300 रुपये (लेवल-5) के वेतनमान पर सैलरी मिलेगी। BPSC AEDO शॉर्ट नोटिस BPSC ने आधिकारिक तौर पर BPSC AEDO भर्ती 2025 के लिए संक्षिप्त सूचना जारी कर दी है। 22 अगस्त, 2025 को जारी संक्षिप्त घोषणा के अनुसार, विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत कुल 935 खाली पद जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और BPSC AEDO 2025 की विस्तृत सूचना के लिए ऑफिशियल वेबसािट bpsc.bihar.gov.in पर नजर बनाए रखें, जो जल्द ही जारी होगी।

BPSC AEDO Short Notice 2025: महत्वपूर्ण विवरण BPSC AEDO भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन bpsc.bihar.gov.in पर जारी किया गया था। उम्मीदवार योग्यता की शर्तों, अंतिम तारीखों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं: विशेषता विवरण भर्ती निकाय बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) पोस्ट नाम सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) विज्ञापन संख्या 87/2025 कुल रिक्तियां 935 अल्प सूचना रिलीज तिथि 22 अगस्त, 2025 आवेदन प्रारंभ तिथि 27 अगस्त, 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर, 2025 चयन प्रक्रिया प्रारंभिक, मुख्य, साक्षात्कार, डीवी, मेडिकल आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in BPSC AEDO 2025 के लिए योग्यता क्या हैं? BPSC AEDO भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए, Candidates को सभी योग्यता शर्तों, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा, को पूरा करना होगा। विवरण नीचे देखें: