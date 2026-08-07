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Agra University Result 2026 OUT: आगरा यूनिवर्सिटी UG-PG रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Aug 11, 2026, 11:51 IST

DBRAU Agra University Result 2026: डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (आगरा यूनिवर्सिटी) ने यूजी-पीजी और डिप्लोमा कोर्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपना DBRAU Result देख सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए कोर्स का नाम और रोल नंबर सहित अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। 

DBRAU Agra University Result 2026 चेक करें।
DBRAU Agra University Result 2026 चेक करें।

Agra University Result 2026: डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (DBRAU), आगरा ने विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। इन परीक्षाओं में शामिल छात्र अब अपना आगरा यूनिवर्सिटी का 2026 का परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट brau.ac.in पर जाकर रोल नंबर दर्ज करना होगा। 

DBRAU University Result 2026 OUT

हाल ही में डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (DBRAU) ने विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं। इस सूची में BBA द्वितीय सेमेस्टर, BHMCT छठा एवं आठवां सेमेस्टर और B.Ed प्रथम वर्ष के रिजल्ट शामिल हैं। संबंधित छात्र अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जारी किए गए रिजल्ट में निम्नलिखित कोर्स शामिल हैं:

  • B.PHARM - II SEMESTER

  • Bachelor of Business Administration (BBA) – II Semester

  • BHMCT – VI Semester

  • BHMCT – VIII Semester

  • Bachelor of Education (B.Ed.) – First Year

DBRAU Agra University Marksheet 2026 कैसे डाउनलोड करें?

छात्र नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी DBRAU मार्कशीट 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले DBRAU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • होम पेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें।

  • फिर अपना कोर्स और सेमेस्टर चुनें।

  • अब रोल नंबर सहित अन्य मांगी गई जानकारी को दर्ज करें और Submit/Search बटन पर क्लिक करें।

  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • Marksheet PDF  डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

DBRAU Result 2026 Direct Link

आगरा यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए सभी UG और PG कोर्सों के रिजल्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं।छात्रों की सुविधा के लिए हमने इस लेख में नीचे रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक भी दिया है, जिस पर क्लिक करके वे आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

DBRAU Result 2026 Link

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Agra University Result 2026 Link

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Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Aug 7, 2026, 14:00 IST

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