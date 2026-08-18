Bihar Board Registration 2027: बिहार बोर्ड ने 10वीं-12वीं के लिए खोली स्पेशल रजिस्ट्रेशन विंडो, जानें कब हैं Registration Last Date

BSEB Board Exam 2027 Registration: बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड (BSEB) ने उन मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लास के छात्रों के लिए एक फाइनल मौका जारी किया है, जो फाइनल एग्जाम 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन और परमिशन प्रोसेस से रह गए थे। बिहार बोर्ड ने साल 2027 में आयोजित होने वाले मैट्रिक Class 10th और इंटरमीडिएट Class 12th के फाइनल एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन विंडो को अब 18 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक खोल दिया गया है। साथ ही, छात्रों को लेट फीस के साथ अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को पूरा करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। BSEB द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह प्रक्रिया छात्रों के द्वारा सीधे न होकर संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान (School/College Principal) के यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर पूरी की जाएगी। BSEB Exam 2027 Registration से जुड़ी डेट्स और शेड्यूल BSEB Exam 2027 में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के छात्र इस स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इस टेबल में दोनों कक्षाओं की ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है।

इवेंट डेट्स स्पेशल रजिस्ट्रेशन विंडो 18 अगस्त 2026 (आज से) रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट (लेट फीस के साथ) 22 अगस्त 2026 डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड व करेक्शन 22 अगस्त 2026 तक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपलोड करने की लास्ट डेट 22 अगस्त 2026 10वीं की ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.org 12वीं की ऑफिशियल वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com बिहार बोर्ड एग्जाम 2027: 10वीं और 12वीं के स्पेशल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? बीएसईबी ने स्कूलों और शैक्षणिक कॉलेजों को उन छात्रों के रजिस्ट्रेशन और परमिशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पांच दिन का समय दिया है, जो पहले इन दोनों प्रक्रिया को पूरा करने से छूट गए थे। साथ ही, 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए इस स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की लास्ट डेट 22 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है। BSEB 10th-12th Registration 2027 Official Notice - यहां से पढ़े

Bihar Board Registration 2027 Fee Details बिहार बोर्ड रजिस्ट्रेशन 2027 के लिए रेगुलर कैटेगरी के छात्रों के लिए कुल फीस 450 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, इंडिपेंडेंट कैटेगरी के छात्रों के लिए करीब 580 रुपये के करीब फीस जारी की गई है। इस पूरी फीस कैटेगरी में छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस, ऑनलाइन डेटा एंट्री, रजिस्ट्रेशन फीस, परमिशन फीस और लेट फीस आदि सभी टाइप की फीस शामिल है। दोनों कैटेगरी के छात्र इन सभी टाइप की फीस की जानकारी लेने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। फीस रेगुलर छात्रों की कैटेगरी इंडिपेंडेंट छात्रों की कैटेगरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस 50 50 ऑनलाइन डेटा एंट्री फीस 50 50 रजिस्ट्रेशन फीस 250 250 परमिशन फीस - 130 लेट फीस 100 100 कुल 450 580 BSEB 10th-12th Dummy Registration Card Correction Details