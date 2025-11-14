BPSC 71st Prelims Cut Off 2025: GEN, ओबीसी, एससी, एसटी, EWS के लिए देखें अपेक्षित कट ऑफ

BPSC 71st Prelims Cut Off 2025: BPSC जल्द ही BPSC 71वीं प्रीलिम्स Result 2025 जारी करने वाला है। जिन Candidates ने परीक्षा दी है, वे प्रीलिम्स Result का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Candidates को आयोग द्वारा दिए गए कट-ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा अंक लाने होंगे। BPSC प्रीलिम्स कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम अंक हैं, जो Candidates को प्रीलिम्स चरण पास करने और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में जाने के लिए जरूरी होते हैं। BPSC प्रीलिम्स कट-ऑफ से उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलती है कि वे परीक्षा पास कर पाएंगे या नहीं। BPSC प्रीलिम्स का आधिकारिक कट-ऑफ भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम Result घोषित होने के बाद जारी किया जाएगा। BPSC प्रीलिम्स कट-ऑफ 2025 BPSC प्रीलिम्स कट-ऑफ अंक उन Candidates के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा दे चुके हैं। साथ ही, यह उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इन कट-ऑफ अंकों से एक कैंडिडेट को यह अंदाजा लग जाता है कि वे परीक्षा में कहां खड़े हैं। कट-ऑफ परीक्षा पास करने के लिए जरूरी न्यूनतम अंक होते हैं। इन अंकों से यह तय होता है कि परीक्षा दे चुके Candidates को आगे क्या करना है।

BPSC 71वीं प्रीलिम्स संभावित कट-ऑफ 2025 BPSC 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा 13 सितंबर 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित की गई है। Candidates को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी प्रोविजनल आंसर-की से अपने जवाबों का मिलान करना चाहिए और अपने अंकों की गणना करनी चाहिए। Candidates विशेषज्ञों की राय, परीक्षा की कठिनाई और पिछले साल के ट्रेंड के आधार पर BPSC प्रीलिम्स संभावित कट-ऑफ 2025 को कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। ये कट-ऑफ अंक आधिकारिक नहीं हैं। कैटेगरी संभावित कट-ऑफ (150 में से) सामान्य (अनारक्षित / UR) 91-110 EWS 80-85 BC / OBC 85-95 EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) 80-90 SC 75-85 ST 70-80 BPSC प्रीलिम्स कट-ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारक BPSC प्रीलिम्स कट-ऑफ अंक कई बातों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि परीक्षा में कितने आवेदक शामिल हुए, परीक्षा का कठिनाई स्तर क्या था और उस साल कितनी रिक्तियां थीं। नीचे हमने बताया है कि ये कारक कट-ऑफ अंकों को कैसे प्रभावित करते हैं।

परीक्षा का कठिनाई स्तर: पेपर जितना कठिन होता है, कट-ऑफ अंक उतने ही कम होते हैं।

आवेदकों की संख्या: जितने ज्यादा आवेदक होते हैं, मुकाबला उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए, कट-ऑफ भी ज्यादा होता है।

रिक्तियां: रिक्तियां ज्यादा होने पर दबाव कम होता है, जिससे कट-ऑफ थोड़ा कम हो सकता है।

पिछले साल के ट्रेंड: पिछले साल के कट-ऑफ अंक इस साल के कट-ऑफ के लिए एक आधार तैयार करते हैं।

आरक्षण नीति: आरक्षण के कारण अलग-अलग कैटेगरी (SC, ST, EWS, OBC, आदि) के लिए कट-ऑफ भी अलग-अलग होता है, जिसका ध्यान रखा जाता है। BPSC प्रीलिम्स न्यूनतम क्वॉलिफाइंग अंक हालांकि कट-ऑफ और न्यूनतम क्वॉलिफाइंग अंक कभी-कभी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन BPSC ने पिछली परीक्षाओं में कुछ आरक्षित कैटेगरी के लिए न्यूनतम क्वॉलिफाइंग प्रतिशत भी तय किया है। उदाहरण के लिए: कैटेगरी न्यूनतम क्वॉलिफाइंग % लगभग अंक (150 में से) सामान्य 40% 60 SC / ST / आरक्षित कैटेगरी के आधार पर लगभग 32%-34% 48-54