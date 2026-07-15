BPSC Prosecution Officer Exam Analysis 2026: बीपीएससी प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर परीक्षा का शिफ्ट-वाइज विश्लेषण, जानें कैसा रहा पेपर?

BPSC Prosecution Officer Exam Analysis 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) दिनांक 15 जुलाई 2026 को दो शिफ्ट में प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर की परीक्षा का आयोजन कर रहा है। परीक्षा की पहली शिफ्ट सुबह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक आयोजित की गई थी। इस शिफ्ट में जनरल स्टडी का पेपर हुआ था। फिलहाल इस शिफ्ट के बारे में उम्मीदवारों से यह फीडबैक आ रहा है कि पेपर मध्यम से कठिन रही। हमारे एक्सपर्ट् द्वारा पेपर के गहन विश्लेषण के बाद परीक्षा का विस्तृक विश्लेषण भी उपलब्ध कराया जाएगा। बीपीएससी प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर परीक्षा की दूसरी शिफ्ट 2.30 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें लॉ विषय से जुड़ा पेपर आएगा।

बीपीएससी प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर परीक्षा का विश्लेषण उम्मीदवारों को एग्जाम में अपने प्रदर्शन को समझने और सलेक्शन के अगले प्रोसेस के लिए अपनी संभावनाओं का आकलन करने में मदद करेगा।