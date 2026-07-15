RRC NCR Apprentice Recruitment 2026: आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस के 1853 पदों पर निकली भर्ती, इस लिंक से करें आवेदन

RRC NCR Apprentice Recruitment 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org पर आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस के कुल 1853 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 08 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 07 अगस्त 2026 तक है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवदेन रद्द किए जा सकते हैं। RRC NCR Apprentice Recruitment 2026 ऑनलाइन आवदेन करने का डायरेक्ट लिंक आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड पहले से तैयार रखने चाहिए। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस पद ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट लिंक क्लिक करें RRC NCR Apprentice Recruitment 2026 - हाइलाइट्स आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस के पदों में चयन में मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है। सलेक्शन तीनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह जानकारी होनी चाहिए कि अप्रेंटिस रोजगार की गारंटी नहीं देता है। यह 6 महीने या सालभर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप नीचे दी गई टेबल से जरूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) पद का नाम आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस रिक्त पदों की संख्या 1853 नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 08 जुलाई 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 अगस्त 2026 चयन प्रक्रिया मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org