(जारी) BSEB Sakshamta Pariksha 5 Result 2026: सक्षमता एग्जाम-5 का रिजल्ट आउट, bsebsakshamta.com से करें Check
Bihar Sakshamta Phase 5 Result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज 21 जुलाई को बीएसईबी सक्षम परीक्षा फेज-5 का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। छात्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के साछ ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
BSEB Sakshamta Pariksha Result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज यानी 21 जुलाई 2026 को कभी भी BSEB Sakshamta Pariksha 5 Result 2026 जारी कर दिया गया है। वे सभी टीचर छात्र, जो जून में आयोजित हुए फेज-5 के ऑनलाइन एग्जाम (CBT Mode) में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल पोर्टल sakshamtabihar.com पर जाकर रिजल्ट और स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे।
Bihar Sakshamta Phase 5 Result 2026 का रिजल्ट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. एस. त्यागराजन द्वारा पटना में स्थित बोर्ड मुख्यालय में घोषित करेंगे। साथ ही, इस एग्जाम में पास होने वाले नियोजित टीचरो को Exclusive Teacher की पोस्ट दी जाएगी। साथ ही, वे राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे।
BSEB Sakshamta Pariksha 5 Result 2026 Highlights
सक्षमता परीक्षा 2026 चरण-5 के रिजल्ट से जुड़ी सभी मुख्य जानकारी के बारे में जानने के लिए सभी छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इस टेबल में रिजल्ट से जुड़ी सभी इंपोर्टेंट चीजे शामिल की गई है।
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इवेंट
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डिटेल्स
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एग्जाम का नाम
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BSEB सक्षमता परीक्षा 2026 (फेज-5)
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संचालक निकाय
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
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रिजल्ट डेट और टाइम
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21 जुलाई 2026 जा
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ऑफिशियल वेबसाइट
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आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल
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एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि
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परीक्षा मोड
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ऑनलाइन कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)
BSEB Sakshamta Pariksha Result 2026 के फेज-5 के स्कोरकार्ड को कैसे डाउनलोड करें?
आज शाम 4 बजे BSEB Sakshamta Pariksha 5 Result 2026 जारी होते ही छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं।
1. BSEB की ऑफिशियल पोर्टल sakshamtabihar.com पर विजिट करें।
2. होमपेज पर ‘BSEB Sakshamta Pariksha Phase 5 Result 2026’ दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. फिर लॉगिन डिटेल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करें।
4. सभी लॉगिन डिटेल्स को फिल करने के बाद Captcha Code को फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
5. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही छात्रों का स्कोरकार्ड स्क्रिन पर जारी हो जाएगा।
6. छात्र इसे देखकर डाउनलोड करके एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
BSEB सक्षमता परिणाम 2026 PDF Download Direct Link
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) द्वारा आज 21 जुलाई 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर Bihar Sakshamta Phase 5 Result 2026 को जारी करेगा। छात्र इस रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करें।
BSEB Sakshamta Pariksha 5 Result 2026 - यहां क्लिक करें
BSEB Sakshamta Pariksha 5 Result 2026: Result Announcement Details
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के अनुसार, BSEB Sakshamta Pariksha 5 का रिजल्ट आज 21 जुलाई 2026 को सभी छात्रों के लिए जारी कर दिया गया है।
रिजल्ट की घोषणा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. एस. त्यागराजन द्वारा सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना-17 स्थित मुख्य भवन के सभागार में की जाएगा।
14,512 शिक्षकों ने दी परीक्षा, 4,353 हुए पास
यह एग्जाम 5 जून से 8 जून 2026 के बीच आयोजित किए गए थे, जिसमें 6,559 पुरुष और 7,953 महिला, यानी कुल 14,512 टीचर छात्रों ने भाग लिया था। BSEB Sakshamta Pariksha 5 Result 2026 में 1,870 पुरुष और 2,483 महिला टीचर पास हुए। इस साल के रिजल्ट का कुल पासिंग प्रतिशत 30 रहा है। यहां नीचे तस्वीर देखें
BSEB Bihar Sakshamta Pariksha Phase 5 Result 2026 Qualifying Marks
सक्षमता परीक्षा 2026 चरण-5 में शामिल हुए सभी कैटेगरी के छात्रों को एग्जाम पास करने के लिए करीब नीचे दी गई इस टेबल के अनुसार मार्क्स हासिल करने होंगे। सभी छात्र इन मार्क्स को जानने के लिए यहां देखें।
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कैटेगरी
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न्यूनतम पासिंग मार्क्स
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सामान्य कैटेगरी
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40%
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पिछड़ा कैटेगरी (BC)
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36.5%
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अत्यंत पिछड़ा कैटेगरी (EBC)
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34%
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SC/ST / दिव्यांग / महिला छात्र
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32%
बीएसईबी सक्षमा स्कोर कार्ड 2026 में शामिल डिटेल्स
बीएसईबी सक्षम परीक्षा फेज- 5 रिजल्ट PDF को डाउनलोड करने के बाद छात्र अपने स्कोरकार्ड में निम्नलिखित इन जानकारियों को जरूर चेक करें। इन डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे देखें।
1. छात्र का नाम
2. रोल नंबर
3. रजिस्ट्रेशन नंबर
4. जन्म तिथि
5. पिता/माता का नाम
6. एग्जाम का नाम - Sakshamta Pariksha 5
7. कैटेगरी
8. कुल मिलाकर प्राप्त मार्क्स
9. पास या फेल स्टेट्स
10. बीएसईबी के हस्ताक्षर और मुहर
काउंसलिंग में पसंदीदा जिला अलॉटमेंट:
छात्रों को एग्जाम में प्राप्त मार्क्स यानी Merit Rank के आधार पर ही फॉर्म भरते समय चुने गए तीन पसंदीदा जिलों में से जिला और स्कूल अलॉट किया जाएगा।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.