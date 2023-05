CBSE 10th Result 2023 Declared :जानें कैसा रहा इस बार का रिजल्ट, कैसे करें उमंग और डीजीलॉकर से अपना रिजल्ट

CBSE Class 10th Result 2023 Released : सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 10 वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है बोर्ड रिजल्ट अपनी ऑफिसियल वेबसाइट पर घोषित किया और उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही उम्मीदवार अपना रिजल्ट डीजीलाकर और उमंग ऐप पर भी देख सकते हैं. यहाँ हम रिजल्ट लिंक दे रहे हैं जिस पर क्लिक कर कर के आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. सीबीएसई कक्षा 10 के परिणाम 2023 में त्रिवेंद्रम क्षेत्र अव्वल रहा है यहाँ 99.91% प्रतिशतछात्र पास हुए हैं जबकि गुवाहाटी में उत्तीर्ण प्रतिशत 76.90% रहा जो सबसे कम है।

छात्रों के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सीबीएसई के पहले के निर्णय के अनुसार, बोर्ड द्वारा कोई योग्यता सूची घोषित नहीं की जाती है। इसके अलावा, सीबीएसई अपने छात्रों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी प्रदान नहीं कर रहा है। 12 वीं कक्षा की तरह, सीबीएसई कक्षा 10 का पुनर्मूल्यांकन, सत्यापन प्रक्रिया 16 मई, 2023 से शुरू होगी।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट नीचे दी गईं वेबसाइटों के माध्यम से चेक कर सकते हैं -

रिजल्ट को चेक करने के लिए, छात्रों को लॉगिन विंडो में आवश्यक क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा। जो लोग परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम देख सकते हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाएं

स्टेप 2: नए पेज पर रिजल्ट टैब पर क्लिक करें

स्टेप 3: संबंधित लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 4: स्क्रीन पर एक लॉगिन विंडो प्रदर्शित होगी

स्टेप 5: रोल नंबर, जन्म तिथि और अन्य आवश्यक क्रेडेंशियल्स दर्ज करें

स्टेप 6: सबमिट टैब पर क्लिक करें

स्टेप 7: परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा

स्टेप 8: रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट भी लें

डीजीलाकर ने दी जानकारी किसी भी समय आ सकता है 10वीं का रिजल्ट

The much-awaited #CBSE Class X results are #comingsoon, and you can access them instantly on DigiLocker. No need to wait in long queues or worry about misplacing your marksheet - your results are just a click away. Create your #DigiLocker Account today! https://t.co/pSvg3mGnPS pic.twitter.com/oPjNoQfLW5