DSSSB TGT Result 2026: डीएसएसएससी टीजीटी मेरिट लिस्ट dsssb.delhi.gov.in जारी, पीडीएफ करें डाउनलोड
DSSSB TGT Result 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी (स्पेशल एजुकेशन टीचर) का रिजल्ट जारी किया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट 2026 जारी कर दी है।
DSSSB TGT Result 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने टीजीटी रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार लिखित भर्ती 2026 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आयोग ने विभिन्न पदों के परिणाम जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपनी आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर परिणाम, कटऑफ और मार्क्स देख सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए डीएसएसएसबी मेरिट लिस्ट और कटऑफ पीडीएफ वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार अपने अंक देखने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल का प्रयोग कर सकते हैं। डीएसएसएसबी परिणाम, कटऑफ पीडीएफ और अंक चेक करने का लिंक आगे लेख में दिया गया है।
DSSSB TGT Result 2026: रिजल्ट जारी
डीएसएसएसबी की ओर से विभिन्न भर्ती परीक्षाएंं आयोजित की जाती हैं। लिखित परीक्षा के बाद आंसर की जारी की जाती है, जिसके बाद परिणाम आज 31 सितंबर को जारी किए गए हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेंट में जारी किया गया है। उम्मीदवार अपने रोल नंबर ढूंढने के लिए CTRL+F का प्रयोग करें। बोर्ड ने कैटेगरी वाइज सिलेक्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है।
DSSSB TGT Result 2026 Download link
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने टीजीटी रिजल्ट 2026 आज 31 सितंबर को जारी किया है। जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
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डीएसएसएसबी टीजीटी रिजल्ट 2026
DSSSB TGT Result 2026: हाइलाइट्स
डीएसएसएसबी टीजीटी रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जारी किया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट से जुड़े अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
|
डीएसएसएसबी टीजीटी रिजल्ट 2026
|
भर्ती बोर्ड
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दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)
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पोस्ट कोड
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33/23
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मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि
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31 अगस्त 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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dsssb.delhi.gov.in
DSSSB TGT Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए डीएसएसएसबी टीजीटी रिजल्ट 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होंम पेज पर, DSSSB TGT Result 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 4 अब अपना रोल नंबर ढूंढें।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.