IAS Success Story: Weekend में की पढ़ाई, छठे प्रयास में IAS बनी देवयानी यादव

IAS Success Story: देश में बहुत से युवाओं का सपना UPSC सिविल सेवा परीक्षा को पास कर उच्च पद पर पहुंच नौकरी करने का होता है। वे इसके लिए दिन-रात मेहनत करते हैं और पूरा सप्ताह पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी सफलता सुनिश्चित नहीं होती है। आज हम आपको हरियाणा की रहने वाली देवयानी यादव की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने चार बार असफलता का मुंह देखा और पांचवे प्रयास में अकाउंट्स सेवा में नौकरी प्राप्त की। हालांकि, उन्होंने हार न मानते हुए फिर से प्रयास किया और छठे प्रयास में IAS अधिकारी बन गई।

देवयानी मूलरूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं। उनके पिता एक सिविल सेवक हैं। देवयानी ने चंडीगढ़ के एसएच सीनियर सेकेंड्री स्कूल से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने गोवा के बिट्स पिलानी से बीटेक की डिग्री पूरी की।

देवयानी ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद सिविल सेवाओं की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपना पहला प्रयास किया, लेकिन वह 2015 के अपने पहले प्रयास में ही फेल हो गई। वहीं, साल 2016 में उन्होंने फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2017 में फिर से प्रयास किया, जिसमें उन्हें फिर से असफलता का मुंह देखना पड़ा।

साल 2018 में देवयानी ने अपना चौथा प्रयास किया और इस बार उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा पास करते हुए इंटरव्यू में जगह बनाई। यहां पहुंचने पर वह फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाई। हालांकि, सफलता के इतने नजदीक पहुंचने पर उन्होंने फिर से तैयारी करने का निर्णय लिया।

