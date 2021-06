इसरो भर्ती 2021: 160 अप्रेंटिस पदों की वेकेंसी के लिए करें आवेदन

ISRO LPSC भर्ती 2021 अधिसूचना: ISRO-द्रव नोदन प्रणाली केंद्र (LPSC), त्रिवेंद्रम ने NATS वेबसाइट - portal.mhrdnats पर अप्रेंटिसशिप (संशोधन) अधिनियम 1973 के तहत एक वर्ष के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिस के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित किया है. पात्र उम्मीदवार 26 जुलाई 2021 को या उससे पहले एलपीएससी वेबसाइट (lpsc.gov.in) पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

1.ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि - 30 जून 2021

2. "द्रव नोदन प्रणाली केंद्र" के लिए NATS पोर्टल में नामांकन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021

3. “द्रव नोदन प्रणाली केंद्र” के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2021

4.परिणाम जारी होने की तिथि - 2 अगस्त 2021

5. "द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वालियामाला, त्रिवेंद्रम" में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र के सत्यापन की तिथि - अगस्त 2021 का दूसरा या तीसरा सप्ताह

इसरो एलपीएससी रिक्ति विवरण:

1. ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 73 पद

2. टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस - 87 पद

इसरो एलपीएससी अप्रेंटिस वेतन:

1. ग्रेजुएट अप्रेंटिस - रु.9000

2. टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस - रु. 8000

इसरो एलपीएससी अप्रेंटिस के लिए पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता:

1. ग्रेजुएट अप्रेंटिस -न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में बी.टेक/बी.ई या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए.

2. टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस - 60% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा.

इसरो एलपीएससी अप्रेंटिस भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

उन छात्रों के लिए जो पहले से ही राष्ट्रीय वेब पोर्टल में नामांकित हैं और जिनके पास लॉगिन विवरण हैं - बीओएटी (एसआर) द्वारा छात्र नामांकन के सत्यापन के बाद, छात्र लॉगिन और आवेदन करने में सक्षम होगा:

1.Login

2.Click Establishment Request Menu

3.Click Find Establishment

4.Upload Resume e. Choose Establishment name

5.Type “Indian Space Research Organisation Liquid Propulsion Systems Centre” (SKLTVC000010) and search

6.Click apply

7.Click apply again

उन छात्रों के लिए जिन्होंने अब तक नेशनल वेब पोर्टल में नामांकन नहीं किया है:

Step 1:

1.Go to www.mhrdnats.gov.in

2.Click Enroll

3.Complete the application form

4.A unique Enrollment Number for each student will be generated. Please wait for at least one day for enrollment verification and approval. After this student can proceed to Step 2.

Step 2 :

1.Login

2.Click Establishment Request Menu

3.Click Find Establishment

4.Upload Resume

5.Choose Establishment name

6.Type “Indian Space Research Organisation Liquid Propulsion Systems Centre” (SKLTVC000010) and search

7.Click apply

8.Click apply again