Jagran Film Festival 2023 के 11वें संस्करण में सिनेमा जगत के लीजेंड्स - लता मंगेशकर, सतीश कौशिक, विक्रम गोखले और के विश्वनाथ को दी जाएगी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2023: दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल, जागरण फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण शुरू हो रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा जगत के कुछ दिग्गज सितारों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जिनमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर, प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक, प्रसिद्ध अभिनेता विक्रम गोखले और जाने माने फिल्म निर्माता के विश्वनाथ शामिल हैं। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 3 अगस्त 2023 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, दिल्ली में किया जाएगा। इस फेस्टिवल के दौरान सिनेमा की कुछ वर्तमान और कुछ अतीत की बेमिसाल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा।

जैसा की हर साल की परम्परा है यह फेस्टिवल उन लीजेंडरी हस्तियों के भुलाए न जा सकने वाले काम को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग पर अमिट प्रभाव छोड़ी है और वे फिल्मकारों एवं कलाकारों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। इस बार के फेस्टिवल में सदाबहार अभिनेता, लेखक व निर्देशक सतीश कौशिक पर स्पॉटलाइट होगी और 4 अगस्त 2023 को उनकी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म ’कागज़’ की स्क्रीनिंग होगी। जाने माने फिल्म निर्माता और स्वर्गीय श्री सतीश कौशिक के करीबी सहयोगी, बोनी कपूर स्वर्गीय श्री सतीश कौशिक के बारे में फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा के साथ बातचीत करेंगे। “कागज” फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बोनी कपूर, सतीश कौशिक के साथ काम करने के अपने अनुभवों व यादों को साझा करेंगे। कागज़ एक ऐसी मार्मिक कहानी है जिसने देश के भर के दर्शको के दिल को छुआ।

