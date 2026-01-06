JEE Main 2026 City Intimation Slip
MPSC Group C Cut Off 2025: Check Prelims and Mains Previous Year Category-wise Cut off Marks PDF

By Upasna Choudhary
Jan 6, 2026, 17:35 IST

MPSC Group C Cut Off 2025: The MPSC Group C Prelims exam will take place on January 11, 2026. Only candidates scoring more than or equivalent to the cutoffs will be shortlisted for the mains exam. Check MPSC Group C Previous Year Cutoff for all categories.

Key Points

  • MPSC Group C Prelims exam is scheduled for January 11, 2026.
  • Cutoff marks are released post-exam, separately for each Group C post.
  • Previous year cutoffs help candidates understand competition trends.

MPSC Group C Cut Off 2025: The MPSC Group C Prelims exam is scheduled for January 11, 2026. The exam authorities will release the cutoff marks along with the results for Group C posts. It is usually released separately for every post, including Industry Inspector, Technical Assistant, Tax Assistant, and Clerk Typist. Those who will clear these cutoff marks will only be shortlisted for the mains examination. Until the cutoffs are announced, candidates can check the MPSC Group C Previous Year Cutoff to understand the competition trends over the years. Read ahead to know the MPSC Group C Cut Off along with other details on this page.

The Maharashtra Public Service Commission has published 938 vacancies for Group C posts. It includes Industry Inspector, Technical Assistant, Tax Assistant, and Clerk Typist. The selection process consists of two stages: Prelims & Mains. Candidates planning to appear in this exam should check the previous year's cutoffs. It helps them set realistic goals and plan their preparation better. The MPSC Group C cut off is the minimum score required to clear the exam. Various factors are responsible for deciding these cutoffs. This involves the number of test-takers, the difficulty level, etc. Learn more about the MPSC Group C previous year cut off on this page. 

Steps to Check MPSC Group C Cut Off 2025

The MPSC Group C Cut Off will be released online in a PDF file only at the official website. Use the simple steps to access the cutoff marks for the MPSC Group C exam with ease:

  • Go to the official MPSC website.

  • Click “Results” under the “Candidate Information” tab.

  • Select the “Results for Examination” link.

  • Find the MPSC Group C cutoff link and click on it.

  • The cutoff PDF will be displayed.

  • Download the document for future reference.

MPSC Group C Previous Year Cut Off

Candidates should check the MPSC Group C previous year cut off during their preparation. This will help them understand the competition level and refine their strategy accordingly. It provides insights into fluctuations in the exam trends over the years. This enables them to decide their target score and prepare well. The MPSC Group C cut off is typically released category-wise for all the posts. Below is the MPSC Group C previous year cut off for your reference:

MPSC Group C Prelims Cut Off 2024

Candidates can find the category-wise MPSC Group C cutoff marks for the preliminary examination 2024 in the table below:

Category

Sub Category

Cutoff Marks

Open

General

48.25

Open

Female

45.25

Open

Sports

29.5

Open

Ex-Servicemen

0.25

Open

Anshakalin

0.75

Open

Earthquake

47.75

Open

Project Affected

48.25

SC

General

48.25

SC

Female

44.75

SC

Sports

22

SC

Ex-Servicemen

0.25

SC

Anshakalin

0.75

SC

Project Affected

45

ST

General

39

ST

Female

35

ST

Sports

13

ST

Ex-Servicemen

0.25

ST

Anshakalin

0.75

ST

Project Affected

32

DT (A)

General

48.25

DT (A)

Female

44.25

DT (A)

Sports

29.5

DT (A)

Ex-Servicemen

0.25

NT (B)

General

48.25

NT (B)

Female

45.25

NT (B)

Sports

29.5

NT (B)

Ex-Servicemen

0.25

SBC

General

48.25

SBC

Female

45.25

SBC

Ex-Servicemen

0.25

NT (C)

General

48.25

NT (C)

Female

45.25

NT (C)

Sports

29.5

NT (C)

Ex-Servicemen

0.25

NT (C)

Anshakalin

-

MPSC Group C Main Cut Off 2024 for Belif and Clerk

MPSC announced cut-off marks for Belif and Clerk main exam 2024 on its official website. Those who cleared the main cutoffs were shortlisted for the further stages. Check below the MPSC Group C main cut off 2024 for all the categories:

Category

Sub Category

Cutoff Marks

SC

General

280.5

SC

Female

269

ST

General

259

DT (A)

General

287

NT (B)

General

277.5

NT (D)

General

297.5

OBC

General

296

OBC

Female

288

EWS

General

291

SEBC

General

303.5

MPSC Group C Main Cut Off 2024 for Tax Assistant 

Aspirants can find the category-wise MPSC Group C cutoff 2024 for the Tax Assistant tabulated below. Only those who obtained more than or equivalent to these main cutoffs were called to appear in the next stages:

Category

Sub Category

Cutoff Marks

OPEN

General

283

OPEN

Female

265

OPEN

Sports

223.5

OPEN

Ex-Servicemen

171

SC

General

245.5

SC

Female

230

SC

Sports

158

SC

Ex-Servicemen

87

ST

General

218.5

ST

Female

199

ST

Sports

126

ST

Ex-Servicemen

-

DT (A)

General

264.5

DT (A)

Female

238

DT (A)

Sports

173

DT (A)

Ex-Servicemen

71

NT (B)

General

260

NT (B)

Female

240.5

NT (B)

Sports

160

NT (B)

Ex-Servicemen

128.5

SBC

General

278.5

SBC

Female

253

SBC

Ex-Servicemen

89

NT (C)

General

274

NT (C)

Female

251

NT (C)

Sports

183

NT (C)

Ex-Servicemen

125.5

NT (D)

General

278

NT (D)

Female

246

NT (D)

Ex-Servicemen

152.5

OBC

General

270

OBC

Female

249

OBC

Sports

196.5

OBC

Ex-Servicemen

133

MPSC Group C Main Cut Off 2024 for Clerk-Typist

The MPSC Group C cutoff marks for the Clerk-Typist were released category-wise in online mode. Check the complete details below:

Category

Sub Category

Cutoff Marks

OPEN

General

280

OPEN

Female

260

OPEN

Sports

212.5

OPEN

Ex-Servicemen

151.5

OPEN

Earthquake Affected

245.5

OPEN

Project Affected

256

SC

General

237.5

SC

Female

222.5

SC

Sports

158

SC

Ex-Servicemen

67.5

SC

Anshakalin

-

SC

Against Anshakalin

236

SC

Project Affected

197

ST

General

196.5

ST

Female

182.5

ST

Sports

142.5

ST

Ex-Servicemen

-

ST

Project Affected

183

DT (A)

General

252.5

DT (A)

Female

221

DT (A)

Ex-Servicemen

68.5

NT (B)

General

241

NT (B)

Female

234

NT (B)

Ex-Servicemen

128.5

SBC

General

238.5

SBC

Female

235

SBC

Ex-Servicemen

89

NT (C)

General

263.5

NT (C)

Female

244

NT (C)

Sports

181

NT (C)

Ex-Servicemen

129

MPSC Group C Main Cut Off 2023 for Clerk-Typist

The MPSC Group C cutoff 2023 for the Clerk-Typist was made available online for all categories. Below are the main cutoff marks for your reference:

CATEGORY

SUB CATEGORY

CUTOFF MARKS

OPEN

General

242

OPEN

Female

211

OPEN

Sports

166

OPEN

Ex-Servicemen

117

OPEN

Anshakalin

93

OPEN

Against Anshakalin

238.5

OPEN

Earthquake Affected

176.5

OPEN

Project Affected

205

SC

General

194

SC

Female

173

SC

Sports

103.5

SC

Ex-Servicemen

62

SC

Anshakalin

-

SC

Against Anshakalin

189

SC

Earthquake Affected

136.5

SC

Project Affected

147.5

ST

General

159

ST

Female

141

ST

Sports

91

ST

Ex-Servicemen

75

ST

Anshakalin

-

ST

Against Anshakalin

154.5

ST

Earthquake Affected

104

ST

Against Earthquake Affected

114

ST

Project Affected

118.5

DT (A)

General

198.5

DT (A)

Female

167

DT (A)

Sports

137.5

DT (A)

Ex-Servicemen

62.5

DT (A)

Anshakalin

-

DT (A)

Against Anshakalin

197

DT (A)

Project Affected

198

NT (B)

General

184.5

NT (B)

Female

174

NT (B)

Sports

149

NT (B)

Ex-Servicemen

62

NT (B)

Anshakalin

-

NT (B)

Against Anshakalin

182

NT (B)

Project Affected

194.5

SBC

General

172

SBC

Female

172.5

SBC

Ex-Servicemen

62

SBC

Anshakalin

-

SBC

Against Anshakalin

171.5

SBC

Project Affected

170.5

MPSC Group C Main Cut Off 2023 for Tax Assistant

MPSC released cut-off marks for the Tax Assistant main exam 2023 on its official website. Those who cleared the main cutoffs were invited to the further stages. Check the category-wise MPSC Group C main cut off 2023:

CATEGORY

SUB CATEGORY

CUTOFF MARKS

OPEN

GENERAL

268

OPEN

FEMALE

244.5

OPEN

SPORTS

221.5

OPEN

EX-SERVICEMEN

182

SC

GENERAL

233.5

SC

FEMALE

216

SC

SPORTS

176

SC

EX-SERVICEMEN

123.5

ST

GENERAL

220

ST

FEMALE

196.5

ST

SPORTS

192

ST

EX-SERVICEMEN

71.5

DT (A)

GENERAL

253.5

DT (A)

FEMALE

220.5

DT (A)

SPORTS

214

DT (A)

EX-SERVICEMEN

129.5

NT (B)

GENERAL

241.5

NT (B)

FEMALE

219.5

NT (B)

SPORTS

199

NT (B)

EX-SERVICEMEN

140

SBC

GENERAL

246.5

SBC

FEMALE

221.5

SBC

EX-SERVICEMEN

140

NT (C)

GENERAL

260.5

NT (C)

FEMALE

233

NT (C)

SPORTS

208

NT (C)

EX-SERVICEMEN

170

NT (D)

GENERAL

262.5

NT (D)

FEMALE

237

NT (D)

EX-SERVICEMEN

169.5

OBC

GENERAL

257

OBC

FEMALE

229.5

OBC

SPORTS

200.5

OBC

EX-SERVICEMEN

159

MPSC Group C Prelims Cut Off 2023 for Clerk-Typist

Candidates can find the category-wise MPSC Group C cutoff marks for the Clerk-Typist

Preliminary examination 2023 in the table below:

CATEGORY

SUB CATEGORY

CUTOFF MARKS

OPEN

GENERAL

19

OPEN

FEMALE

18

OPEN

SPORTS

0.25

OPEN

EX-SERVICEMEN

0.25

OPEN

ANSHAKALIN

0.25

OPEN

EARTHQUAKE

12.5

OPEN

PROJECT AFFECTED

16.75

SC

GENERAL

19

SC

FEMALE

18

SC

SPORTS

0.25

SC

EX-SERVICEMEN

0.25

SC

ANSHAKALIN

0.25

SC

EARTHQUAKE

12.5

SC

PROJECT AFFECTED

15.5

ST

GENERAL

18

ST

FEMALE

13.75

ST

SPORTS

0.25

ST

EX-SERVICEMEN

0.25

ST

ANSHAKALIN

0.25

ST

EARTHQUAKE

2.5

ST

PROJECT AFFECTED

9.75

DT (A)

GENERAL

19

DT (A)

FEMALE

18

DT (A)

SPORTS

0.25

DT (A)

EX-SERVICEMEN

0.25

DT (A)

ANSHAKALIN

0.25

DT (A)

PROJECT AFFECTED

16.75

NT (B)

GENERAL

19

NT (B)

FEMALE

18

NT (B)

SPORTS

0.25

NT (B)

EX-SERVICEMEN

0.25

NT (B)

ANSHAKALIN

0.25

NT (B)

PROJECT AFFECTED

16.75

SBC

GENERAL

14.5

SBC

FEMALE

14.5

SBC

EX-SERVICEMEN

0.25

SBC

ANSHAKALIN

0.25

SBC

PROJECT AFFECTED

14.5

MPSC Group C Prelims Cut Off 2023 for Tax Assistant

The MPSC Group C cutoff 2023 for the Tax Assistant was made available online for all categories. Below are the prelims cutoff marks for your reference:

Category

Sub Category

Cutoff Marks

OPEN

General

46

Female

41.25

Sports

34.25

Ex-Servicemen

22.25

SC

General

45.75

Female

40.75

Sports

28

Ex-Servicemen

18.25

ST

General

41.25

Female

35.5

Sports

23.75

Ex-Servicemen

0.25

DT (A)

General

46

Female

40

Sports

33

Ex-Servicemen

18

NT (B)

General

46

Female

40

Sports

30.75

Ex-Servicemen

15.5

SBC

General

46

Female

39.25

Ex-Servicemen

16.25

NT (C)

General

46

Female

41.25

Sports

34.25

Ex-Servicemen

22.25

NT (D)

General

46

Female

41.25

Ex-Servicemen

22.25

OBC

General

46

Female

41.25

Sports

34.25
 

Ex-Servicemen

22.25

Factors Influencing MPSC Group C Cut Off

Various factors are considered responsible for deciding the MPSC Group C cut off. These components are variable in nature and do not remain the same every year. Below are the factors affecting cutoffs are:

  • Total Number of Test-takers

  • Total Number of Vacancies

  • Difficulty Level of Exam

  • Category

  • Marks obtained in the exam

  • MPSC Group C Previous Year Cut Off

Content Writer

Upasna Choudhry holds a Master’s degree in Forensic Chemical Sciences and has an extensive background in preparing for the UPSC Civil Services Examination. She currently contributes to the Exam Prep Section of Jagran Josh, where her passion for reading and writing shines through her work. Upasna specializes in creating well-researched and aspirant-centric content, simplifying complex topics, and providing strategic preparation insights. Her academic expertise and firsthand experience with competitive exams enable her to deliver valuable resources tailored to the needs of exam aspirants.

... Read More

