MPSC Group C Cut Off 2025: Check Prelims and Mains Previous Year Category-wise Cut off Marks PDF

Key Points
- MPSC Group C Prelims exam is scheduled for January 11, 2026.
- Cutoff marks are released post-exam, separately for each Group C post.
- Previous year cutoffs help candidates understand competition trends.
MPSC Group C Cut Off 2025: The MPSC Group C Prelims exam is scheduled for January 11, 2026. The exam authorities will release the cutoff marks along with the results for Group C posts. It is usually released separately for every post, including Industry Inspector, Technical Assistant, Tax Assistant, and Clerk Typist. Those who will clear these cutoff marks will only be shortlisted for the mains examination. Until the cutoffs are announced, candidates can check the MPSC Group C Previous Year Cutoff to understand the competition trends over the years. Read ahead to know the MPSC Group C Cut Off along with other details on this page.
MPSC Group C Cut Off 2025
The Maharashtra Public Service Commission has published 938 vacancies for Group C posts. It includes Industry Inspector, Technical Assistant, Tax Assistant, and Clerk Typist. The selection process consists of two stages: Prelims & Mains. Candidates planning to appear in this exam should check the previous year's cutoffs. It helps them set realistic goals and plan their preparation better. The MPSC Group C cut off is the minimum score required to clear the exam. Various factors are responsible for deciding these cutoffs. This involves the number of test-takers, the difficulty level, etc. Learn more about the MPSC Group C previous year cut off on this page.
Steps to Check MPSC Group C Cut Off 2025
The MPSC Group C Cut Off will be released online in a PDF file only at the official website. Use the simple steps to access the cutoff marks for the MPSC Group C exam with ease:
-
Go to the official MPSC website.
-
Click “Results” under the “Candidate Information” tab.
-
Select the “Results for Examination” link.
-
Find the MPSC Group C cutoff link and click on it.
-
The cutoff PDF will be displayed.
-
Download the document for future reference.
MPSC Group C Previous Year Cut Off
Candidates should check the MPSC Group C previous year cut off during their preparation. This will help them understand the competition level and refine their strategy accordingly. It provides insights into fluctuations in the exam trends over the years. This enables them to decide their target score and prepare well. The MPSC Group C cut off is typically released category-wise for all the posts. Below is the MPSC Group C previous year cut off for your reference:
MPSC Group C Prelims Cut Off 2024
Candidates can find the category-wise MPSC Group C cutoff marks for the preliminary examination 2024 in the table below:
|
Category
|
Sub Category
|
Cutoff Marks
|
Open
|
General
|
48.25
|
Open
|
Female
|
45.25
|
Open
|
Sports
|
29.5
|
Open
|
Ex-Servicemen
|
0.25
|
Open
|
Anshakalin
|
0.75
|
Open
|
Earthquake
|
47.75
|
Open
|
Project Affected
|
48.25
|
SC
|
General
|
48.25
|
SC
|
Female
|
44.75
|
SC
|
Sports
|
22
|
SC
|
Ex-Servicemen
|
0.25
|
SC
|
Anshakalin
|
0.75
|
SC
|
Project Affected
|
45
|
ST
|
General
|
39
|
ST
|
Female
|
35
|
ST
|
Sports
|
13
|
ST
|
Ex-Servicemen
|
0.25
|
ST
|
Anshakalin
|
0.75
|
ST
|
Project Affected
|
32
|
DT (A)
|
General
|
48.25
|
DT (A)
|
Female
|
44.25
|
DT (A)
|
Sports
|
29.5
|
DT (A)
|
Ex-Servicemen
|
0.25
|
NT (B)
|
General
|
48.25
|
NT (B)
|
Female
|
45.25
|
NT (B)
|
Sports
|
29.5
|
NT (B)
|
Ex-Servicemen
|
0.25
|
SBC
|
General
|
48.25
|
SBC
|
Female
|
45.25
|
SBC
|
Ex-Servicemen
|
0.25
|
NT (C)
|
General
|
48.25
|
NT (C)
|
Female
|
45.25
|
NT (C)
|
Sports
|
29.5
|
NT (C)
|
Ex-Servicemen
|
0.25
|
NT (C)
|
Anshakalin
|
-
MPSC Group C Main Cut Off 2024 for Belif and Clerk
MPSC announced cut-off marks for Belif and Clerk main exam 2024 on its official website. Those who cleared the main cutoffs were shortlisted for the further stages. Check below the MPSC Group C main cut off 2024 for all the categories:
|
Category
|
Sub Category
|
Cutoff Marks
|
SC
|
General
|
280.5
|
SC
|
Female
|
269
|
ST
|
General
|
259
|
DT (A)
|
General
|
287
|
NT (B)
|
General
|
277.5
|
NT (D)
|
General
|
297.5
|
OBC
|
General
|
296
|
OBC
|
Female
|
288
|
EWS
|
General
|
291
|
SEBC
|
General
|
303.5
MPSC Group C Main Cut Off 2024 for Tax Assistant
Aspirants can find the category-wise MPSC Group C cutoff 2024 for the Tax Assistant tabulated below. Only those who obtained more than or equivalent to these main cutoffs were called to appear in the next stages:
|
Category
|
Sub Category
|
Cutoff Marks
|
OPEN
|
General
|
283
|
OPEN
|
Female
|
265
|
OPEN
|
Sports
|
223.5
|
OPEN
|
Ex-Servicemen
|
171
|
SC
|
General
|
245.5
|
SC
|
Female
|
230
|
SC
|
Sports
|
158
|
SC
|
Ex-Servicemen
|
87
|
ST
|
General
|
218.5
|
ST
|
Female
|
199
|
ST
|
Sports
|
126
|
ST
|
Ex-Servicemen
|
-
|
DT (A)
|
General
|
264.5
|
DT (A)
|
Female
|
238
|
DT (A)
|
Sports
|
173
|
DT (A)
|
Ex-Servicemen
|
71
|
NT (B)
|
General
|
260
|
NT (B)
|
Female
|
240.5
|
NT (B)
|
Sports
|
160
|
NT (B)
|
Ex-Servicemen
|
128.5
|
SBC
|
General
|
278.5
|
SBC
|
Female
|
253
|
SBC
|
Ex-Servicemen
|
89
|
NT (C)
|
General
|
274
|
NT (C)
|
Female
|
251
|
NT (C)
|
Sports
|
183
|
NT (C)
|
Ex-Servicemen
|
125.5
|
NT (D)
|
General
|
278
|
NT (D)
|
Female
|
246
|
NT (D)
|
Ex-Servicemen
|
152.5
|
OBC
|
General
|
270
|
OBC
|
Female
|
249
|
OBC
|
Sports
|
196.5
|
OBC
|
Ex-Servicemen
|
133
MPSC Group C Main Cut Off 2024 for Clerk-Typist
The MPSC Group C cutoff marks for the Clerk-Typist were released category-wise in online mode. Check the complete details below:
|
Category
|
Sub Category
|
Cutoff Marks
|
OPEN
|
General
|
280
|
OPEN
|
Female
|
260
|
OPEN
|
Sports
|
212.5
|
OPEN
|
Ex-Servicemen
|
151.5
|
OPEN
|
Earthquake Affected
|
245.5
|
OPEN
|
Project Affected
|
256
|
SC
|
General
|
237.5
|
SC
|
Female
|
222.5
|
SC
|
Sports
|
158
|
SC
|
Ex-Servicemen
|
67.5
|
SC
|
Anshakalin
|
-
|
SC
|
Against Anshakalin
|
236
|
SC
|
Project Affected
|
197
|
ST
|
General
|
196.5
|
ST
|
Female
|
182.5
|
ST
|
Sports
|
142.5
|
ST
|
Ex-Servicemen
|
-
|
ST
|
Project Affected
|
183
|
DT (A)
|
General
|
252.5
|
DT (A)
|
Female
|
221
|
DT (A)
|
Ex-Servicemen
|
68.5
|
NT (B)
|
General
|
241
|
NT (B)
|
Female
|
234
|
NT (B)
|
Ex-Servicemen
|
128.5
|
SBC
|
General
|
238.5
|
SBC
|
Female
|
235
|
SBC
|
Ex-Servicemen
|
89
|
NT (C)
|
General
|
263.5
|
NT (C)
|
Female
|
244
|
NT (C)
|
Sports
|
181
|
NT (C)
|
Ex-Servicemen
|
129
MPSC Group C Main Cut Off 2023 for Clerk-Typist
The MPSC Group C cutoff 2023 for the Clerk-Typist was made available online for all categories. Below are the main cutoff marks for your reference:
|
CATEGORY
|
SUB CATEGORY
|
CUTOFF MARKS
|
OPEN
|
General
|
242
|
OPEN
|
Female
|
211
|
OPEN
|
Sports
|
166
|
OPEN
|
Ex-Servicemen
|
117
|
OPEN
|
Anshakalin
|
93
|
OPEN
|
Against Anshakalin
|
238.5
|
OPEN
|
Earthquake Affected
|
176.5
|
OPEN
|
Project Affected
|
205
|
SC
|
General
|
194
|
SC
|
Female
|
173
|
SC
|
Sports
|
103.5
|
SC
|
Ex-Servicemen
|
62
|
SC
|
Anshakalin
|
-
|
SC
|
Against Anshakalin
|
189
|
SC
|
Earthquake Affected
|
136.5
|
SC
|
Project Affected
|
147.5
|
ST
|
General
|
159
|
ST
|
Female
|
141
|
ST
|
Sports
|
91
|
ST
|
Ex-Servicemen
|
75
|
ST
|
Anshakalin
|
-
|
ST
|
Against Anshakalin
|
154.5
|
ST
|
Earthquake Affected
|
104
|
ST
|
Against Earthquake Affected
|
114
|
ST
|
Project Affected
|
118.5
|
DT (A)
|
General
|
198.5
|
DT (A)
|
Female
|
167
|
DT (A)
|
Sports
|
137.5
|
DT (A)
|
Ex-Servicemen
|
62.5
|
DT (A)
|
Anshakalin
|
-
|
DT (A)
|
Against Anshakalin
|
197
|
DT (A)
|
Project Affected
|
198
|
NT (B)
|
General
|
184.5
|
NT (B)
|
Female
|
174
|
NT (B)
|
Sports
|
149
|
NT (B)
|
Ex-Servicemen
|
62
|
NT (B)
|
Anshakalin
|
-
|
NT (B)
|
Against Anshakalin
|
182
|
NT (B)
|
Project Affected
|
194.5
|
SBC
|
General
|
172
|
SBC
|
Female
|
172.5
|
SBC
|
Ex-Servicemen
|
62
|
SBC
|
Anshakalin
|
-
|
SBC
|
Against Anshakalin
|
171.5
|
SBC
|
Project Affected
|
170.5
MPSC Group C Main Cut Off 2023 for Tax Assistant
MPSC released cut-off marks for the Tax Assistant main exam 2023 on its official website. Those who cleared the main cutoffs were invited to the further stages. Check the category-wise MPSC Group C main cut off 2023:
|
CATEGORY
|
SUB CATEGORY
|
CUTOFF MARKS
|
OPEN
|
GENERAL
|
268
|
OPEN
|
FEMALE
|
244.5
|
OPEN
|
SPORTS
|
221.5
|
OPEN
|
EX-SERVICEMEN
|
182
|
SC
|
GENERAL
|
233.5
|
SC
|
FEMALE
|
216
|
SC
|
SPORTS
|
176
|
SC
|
EX-SERVICEMEN
|
123.5
|
ST
|
GENERAL
|
220
|
ST
|
FEMALE
|
196.5
|
ST
|
SPORTS
|
192
|
ST
|
EX-SERVICEMEN
|
71.5
|
DT (A)
|
GENERAL
|
253.5
|
DT (A)
|
FEMALE
|
220.5
|
DT (A)
|
SPORTS
|
214
|
DT (A)
|
EX-SERVICEMEN
|
129.5
|
NT (B)
|
GENERAL
|
241.5
|
NT (B)
|
FEMALE
|
219.5
|
NT (B)
|
SPORTS
|
199
|
NT (B)
|
EX-SERVICEMEN
|
140
|
SBC
|
GENERAL
|
246.5
|
SBC
|
FEMALE
|
221.5
|
SBC
|
EX-SERVICEMEN
|
140
|
NT (C)
|
GENERAL
|
260.5
|
NT (C)
|
FEMALE
|
233
|
NT (C)
|
SPORTS
|
208
|
NT (C)
|
EX-SERVICEMEN
|
170
|
NT (D)
|
GENERAL
|
262.5
|
NT (D)
|
FEMALE
|
237
|
NT (D)
|
EX-SERVICEMEN
|
169.5
|
OBC
|
GENERAL
|
257
|
OBC
|
FEMALE
|
229.5
|
OBC
|
SPORTS
|
200.5
|
OBC
|
EX-SERVICEMEN
|
159
MPSC Group C Prelims Cut Off 2023 for Clerk-Typist
Candidates can find the category-wise MPSC Group C cutoff marks for the Clerk-Typist
Preliminary examination 2023 in the table below:
|
CATEGORY
|
SUB CATEGORY
|
CUTOFF MARKS
|
OPEN
|
GENERAL
|
19
|
OPEN
|
FEMALE
|
18
|
OPEN
|
SPORTS
|
0.25
|
OPEN
|
EX-SERVICEMEN
|
0.25
|
OPEN
|
ANSHAKALIN
|
0.25
|
OPEN
|
EARTHQUAKE
|
12.5
|
OPEN
|
PROJECT AFFECTED
|
16.75
|
SC
|
GENERAL
|
19
|
SC
|
FEMALE
|
18
|
SC
|
SPORTS
|
0.25
|
SC
|
EX-SERVICEMEN
|
0.25
|
SC
|
ANSHAKALIN
|
0.25
|
SC
|
EARTHQUAKE
|
12.5
|
SC
|
PROJECT AFFECTED
|
15.5
|
ST
|
GENERAL
|
18
|
ST
|
FEMALE
|
13.75
|
ST
|
SPORTS
|
0.25
|
ST
|
EX-SERVICEMEN
|
0.25
|
ST
|
ANSHAKALIN
|
0.25
|
ST
|
EARTHQUAKE
|
2.5
|
ST
|
PROJECT AFFECTED
|
9.75
|
DT (A)
|
GENERAL
|
19
|
DT (A)
|
FEMALE
|
18
|
DT (A)
|
SPORTS
|
0.25
|
DT (A)
|
EX-SERVICEMEN
|
0.25
|
DT (A)
|
ANSHAKALIN
|
0.25
|
DT (A)
|
PROJECT AFFECTED
|
16.75
|
NT (B)
|
GENERAL
|
19
|
NT (B)
|
FEMALE
|
18
|
NT (B)
|
SPORTS
|
0.25
|
NT (B)
|
EX-SERVICEMEN
|
0.25
|
NT (B)
|
ANSHAKALIN
|
0.25
|
NT (B)
|
PROJECT AFFECTED
|
16.75
|
SBC
|
GENERAL
|
14.5
|
SBC
|
FEMALE
|
14.5
|
SBC
|
EX-SERVICEMEN
|
0.25
|
SBC
|
ANSHAKALIN
|
0.25
|
SBC
|
PROJECT AFFECTED
|
14.5
MPSC Group C Prelims Cut Off 2023 for Tax Assistant
The MPSC Group C cutoff 2023 for the Tax Assistant was made available online for all categories. Below are the prelims cutoff marks for your reference:
|
Category
|
Sub Category
|
Cutoff Marks
|
OPEN
|
General
|
46
|
Female
|
41.25
|
Sports
|
34.25
|
Ex-Servicemen
|
22.25
|
SC
|
General
|
45.75
|
Female
|
40.75
|
Sports
|
28
|
Ex-Servicemen
|
18.25
|
ST
|
General
|
41.25
|
Female
|
35.5
|
Sports
|
23.75
|
Ex-Servicemen
|
0.25
|
DT (A)
|
General
|
46
|
Female
|
40
|
Sports
|
33
|
Ex-Servicemen
|
18
|
NT (B)
|
General
|
46
|
Female
|
40
|
Sports
|
30.75
|
Ex-Servicemen
|
15.5
|
SBC
|
General
|
46
|
Female
|
39.25
|
Ex-Servicemen
|
16.25
|
NT (C)
|
General
|
46
|
Female
|
41.25
|
Sports
|
34.25
|
Ex-Servicemen
|
22.25
|
NT (D)
|
General
|
46
|
Female
|
41.25
|
Ex-Servicemen
|
22.25
|
OBC
|
General
|
46
|
Female
|
41.25
|
Sports
|
34.25
|
Ex-Servicemen
|
22.25
Factors Influencing MPSC Group C Cut Off
Various factors are considered responsible for deciding the MPSC Group C cut off. These components are variable in nature and do not remain the same every year. Below are the factors affecting cutoffs are:
-
Total Number of Test-takers
-
Total Number of Vacancies
-
Difficulty Level of Exam
-
Category
-
Marks obtained in the exam
-
MPSC Group C Previous Year Cut Off
