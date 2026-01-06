MPSC Group C Cut Off 2025: Check Prelims and Mains Previous Year Category-wise Cut off Marks PDF

MPSC Group C Cut Off 2025: The MPSC Group C Prelims exam is scheduled for January 11, 2026. The exam authorities will release the cutoff marks along with the results for Group C posts. It is usually released separately for every post, including Industry Inspector, Technical Assistant, Tax Assistant, and Clerk Typist. Those who will clear these cutoff marks will only be shortlisted for the mains examination. Until the cutoffs are announced, candidates can check the MPSC Group C Previous Year Cutoff to understand the competition trends over the years. Read ahead to know the MPSC Group C Cut Off along with other details on this page.

MPSC Group C Cut Off 2025

The Maharashtra Public Service Commission has published 938 vacancies for Group C posts. It includes Industry Inspector, Technical Assistant, Tax Assistant, and Clerk Typist. The selection process consists of two stages: Prelims & Mains. Candidates planning to appear in this exam should check the previous year's cutoffs. It helps them set realistic goals and plan their preparation better. The MPSC Group C cut off is the minimum score required to clear the exam. Various factors are responsible for deciding these cutoffs. This involves the number of test-takers, the difficulty level, etc. Learn more about the MPSC Group C previous year cut off on this page.