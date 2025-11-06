NICL AO Mains Result 2025: nationalinsurance.nic.co.in पर जारी हुआ एओ रिजल्ट, यहां देखें शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स लिस्ट

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल I) के लिए ऑनलाइन फेज II परीक्षा का NICL AO Mains Result 2025 घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवारों 31 अगस्त, 2025 को आयोजित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल I) पदों की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट- https://nationalinsurance.nic.co.in के माध्यम से Result डाउनलोड कर सकते हैं। NICL AO Mains Result 2025 एक PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं। उम्मीदवारों इस खबर में दिए गए PDF डाउनलोड लिंक को देख सकते हैं- NICL AO Result 2025 PDF Download Link नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर NICL AO Mains Result 2025 का PDF डाउनलोड लिंक प्रकाशित किया है। हालांकि, आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं-

NICL AO Result 2025 PDF Link NICL AO Result 2025- हाइलाइट्स NICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिजल्ट PDF आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल I) की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। विवरण जानकारी संगठन का नाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) पद का नाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल I) कुल पद 266 रिजल्टकी स्थिति जारी हो गया इंटरव्यू का शेड्यूल अभी इंतजार है चयन प्रक्रिया ऑनलाइन टेस्ट / इंटरव्यू आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in NICL AO Result 2025 कैसे डाउनलोड करें? आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं- 1. आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाएं। 2. होमपेज पर, 'भर्ती' (recruitment) बटन पर क्लिक करें। 3. अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों के लिए Result PDF लिंक पर क्लिक करें।