NICL AO Mains Result 2025: nationalinsurance.nic.co.in पर जारी हुआ एओ रिजल्ट, यहां देखें शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स लिस्ट

By Vijay Pratap Singh
Nov 6, 2025, 11:43 IST

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल I) पद के लिए NICL AO Mains Result 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट- nationalinsurance.nic.co.in पर जारी कर दिया है। NICL AO Mains Result 2025 एक PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

NICL AO Result 2025 PDF
NICL AO Result 2025 PDF

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल I) के लिए ऑनलाइन फेज II परीक्षा का NICL AO Mains Result 2025 घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवारों 31 अगस्त, 2025 को आयोजित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल I) पदों की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट- https://nationalinsurance.nic.co.in के माध्यम से Result डाउनलोड कर सकते हैं। NICL AO Mains Result 2025 एक PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं। उम्मीदवारों इस खबर में दिए गए PDF डाउनलोड लिंक को देख सकते हैं-

NICL AO Result 2025 PDF Download Link

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर NICL AO Mains Result 2025 का PDF डाउनलोड लिंक प्रकाशित किया है। हालांकि, आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं-

NICL AO  Result 2025 PDF Link

NICL AO Result 2025- हाइलाइट्स

NICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिजल्ट PDF आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल I) की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL)

पद का नाम

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल I)

कुल पद

266

रिजल्टकी स्थिति

जारी हो गया

इंटरव्यू का शेड्यूल

अभी इंतजार है

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन टेस्ट / इंटरव्यू

आधिकारिक वेबसाइट

nationalinsurance.nic.co.in

NICL AO Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं-

1.  आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर, 'भर्ती' (recruitment) बटन पर क्लिक करें।

3.  अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों के लिए Result PDF लिंक पर क्लिक करें।

4.  सही पद चुनें और लिंक पर क्लिक करें।

5.  भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।

NICL AO Mains Result 2025 के बाद क्या होगा?

फेज II राउंड में शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए उपस्थित होना होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू चार केंद्रों - नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। हर Candidate के इंटरव्यू का शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू कॉल लेटर का डाउनलोड लिंक भी दिया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू की तारीख, समय और जगह का पूरा पता होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरव्यू प्रक्रिया से जुड़ी नई जानकारी के लिए हमारी कंपनी की वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in/recruitment के 'भर्ती' सेक्शन को नियमित रूप से देखते रहें।

