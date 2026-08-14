[लिंक एक्टिव] Rajasthan Computer Instructor Exam City 2026 LIVE: RSSB कंप्यूटर अनुदेशक सिटी स्लिप recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी, तुरंत SSO ID से करें चेक

Rajasthan Computer Anudeshak Exam City 2026 OUT: राजस्थान बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा शहर 2026 की सिटी स्लिप आज 14 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। उम्मीदवार जिसने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब बिना देरी किए परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी recruitment.rajasthan.gov.in पर SSO ID की मदद से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से RSSB कुल 3951 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा।

RSSB Computer Instructor City Slip Link [Active]

राजस्थान बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप लिंक 14 अगस्त को एक्टिव कर दिया गया है। RSSB कंप्यूटर अनुदेशक सिटी स्लिप में उम्मीदवार को परीक्षा के लिए आवंटित शहर की जानकारी दी गई है। इससे उम्मीदवार परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पहले से तैयारी कर सकेंगे। राजस्थान अनुदेशक सिटी स्लिप देखने के लिए उम्मीदवारों को SSO ID दर्ज करनी होगी। Rajasthan Computer Anudeshak Exam City 2026 का Direct Link एक्टिव होने के बाद इस लेख में नीचे उपलब्ध करा दिया गया है।

RSSB Computer Instructor Exam City 2026 Link यहां क्लिक करें

Rajasthan Computer Instructor City Slip 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपनी RSSB Computer Anudeshak City Slip 2026 चेक कर सकते हैं:

सबसे पहले recruitment.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर Computer Instructor Exam City 2026 लिंक पर क्लिक करें। अब मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें। सबमिट करने के बाद आपकी सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी। सिटी स्लिप डाउनलोड करें और उसमें दी गई जानकारी चेक करें।

सिटी स्लिप में क्या जानकारी होगी?

राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा शहर स्लिप 2026 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम और परीक्षा शहर जैसी जानकारी दी जा सकती है। उम्मीदवारों को सिटी स्लिप पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से चेक करनी चाहिए।