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[लिंक एक्टिव] Rajasthan Computer Instructor Exam City 2026 LIVE: RSSB कंप्यूटर अनुदेशक सिटी स्लिप recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी, तुरंत SSO ID से करें चेक

Vijay Pratap Singh
By Vijay Pratap Singh
Aug 14, 2026, 16:20 IST

Rajasthan Computer Instructor Exam City 2026 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा शहर सूचना स्लिप (Exam City Intimation Slip) आज 14 अगस्त 2026 को जारी कर दी है। उम्मीदवार जो बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप recruitment.rajasthan.gov.in पर SSO ID की मदद से देख सकते हैं। RSSB Computer Anudeshak City Slip Link नीचे लेख से प्राप्त करें।

RSSB Basic and Senior Computer Instructor City Intimation Slip 2026
RSSB Basic and Senior Computer Instructor City Intimation Slip 2026

HIGHLIGHTS

  • राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा की सिटी स्लिप आज, 14 अगस्त 2026 को जारी हुई।
  • उम्मीदवार recruitment.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से RSSB Computer Anudeshak Exam City की जानकारी देख सकते हैं।
  • यह स्लिप उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर के बारे में जानकारी देती है, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना समय रहते बना सकें।

Rajasthan Computer Anudeshak Exam City 2026 OUT: राजस्थान बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा शहर 2026 की सिटी स्लिप आज 14 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। उम्मीदवार जिसने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब बिना देरी किए परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी recruitment.rajasthan.gov.in पर SSO ID की मदद से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से RSSB कुल 3951 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा।

RSSB Computer Instructor City Slip Link [Active] 

राजस्थान बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप लिंक 14 अगस्त को एक्टिव कर दिया गया है। RSSB कंप्यूटर अनुदेशक सिटी स्लिप में उम्मीदवार को परीक्षा के लिए आवंटित शहर की जानकारी दी गई है। इससे उम्मीदवार परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पहले से तैयारी कर सकेंगे। राजस्थान अनुदेशक सिटी स्लिप देखने के लिए उम्मीदवारों को SSO ID दर्ज करनी होगी। Rajasthan Computer Anudeshak Exam City 2026 का Direct Link एक्टिव होने के बाद इस लेख में नीचे उपलब्ध करा दिया गया है।

RSSB Computer Instructor Exam City 2026 Link 

यहां क्लिक करें

Rajasthan Computer Instructor City Slip 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपनी RSSB Computer Anudeshak City Slip 2026 चेक कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले recruitment.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

  2. होम पेज पर Computer Instructor Exam City 2026 लिंक पर क्लिक करें।

  3. अब मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

  4. सबमिट करने के बाद आपकी सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी।

  5. सिटी स्लिप डाउनलोड करें और उसमें दी गई जानकारी चेक करें।

सिटी स्लिप में क्या जानकारी होगी?

राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा शहर स्लिप 2026 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम और परीक्षा शहर जैसी जानकारी दी जा सकती है। उम्मीदवारों को सिटी स्लिप पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से चेक करनी चाहिए।

LIVE UPDATES
Check Latest Updates Refresh
  • Aug 14, 2026, 16:20 IST

    RSSB Computer Instructor Exam City 2026 Link: उत्तर कुंजी और आपत्तियां

    Computer Instructor Exam के बाद बोर्ड की वेबसाइट पर मास्टर प्रश्न पत्र और उसकी उत्तर कुंजी (Answer Key) अपलोड की जाएगी। इसके अपलोड होने के 72 घंटे के भीतर अभ्यर्थी 100 रुपये प्रति प्रश्न का शुल्क देकर अपनी आपत्ति (Objection) दर्ज करवा सकेंगे।

  • Aug 14, 2026, 16:13 IST

    RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सिटी स्लिप 2026: नकल और फर्जीवाड़े पर सख्त सजा का प्रावधान

    अगर परीक्षा केंद्र पर किसी के पास मोबाइल या ब्लूटूथ मिलता है, या कोई किसी और की जगह परीक्षा देते पकड़ा जाता है, तो उसे आगे की परीक्षाओं से डिबार (बाहर) कर दिया जाएगा और पुलिस कार्रवाई होगी। नकल में शामिल होने पर नए कानून (2022 एवं 2023 अधिनियम) के तहत 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

  • Aug 14, 2026, 16:07 IST

    RSSB Computer Anudeshak Exam City 2026 LIVE: पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए मान्य ड्रेस कोड

    नोटिस के मुताबिक, पुरुष अभ्यर्थी आधी या पूरी बांह की शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा या पैंट पहनकर आ सकते हैं। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, साड़ी, आधी/पूरी बांह का कुर्ता या ब्लाउज पहन सकती हैं और बालों में साधारण रबर बैंड लगा सकती हैं। पैरों में केवल स्लीपर, सैंडल या टखने (Ankle) तक के छोटे जूते पहनने की ही अनुमति है।

  • Aug 14, 2026, 15:40 IST

    RSSB Computer Instructor Exam City 2026 OUT: परीक्षा केंद्र में वर्जित सामग्रियां (क्या नहीं ले जाना है)

    कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर जाने की मनाही है। इसके साथ ही पानी की बोतल, पर्स, बैग, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, पेनड्राइव, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

  • Aug 14, 2026, 15:26 IST

    RSSB Computer Instructor City Slip: परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाने वाली जरूरी चीजें

    अभ्यर्थियों को अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र और एक मूल (Original) फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, जिसमें जन्म तिथि लिखी हो) साथ लाना होगा। उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने के लिए 2.5cm×2.5cm साइज का अपना नवीनतम रंगीन फोटो लाना होगा (जो एक महीने से ज्यादा पुराना न हो)। इसके अलावा नीले रंग की स्याही वाला एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लाना अनिवार्य है।

  • Aug 14, 2026, 15:25 IST

    राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा OMR शीट

    परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी अपना प्रश्न पत्र (Question Booklet) और ओएमआर (OMR) शीट की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकते हैं। इस कार्बन कॉपी को परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने तक सुरक्षित रखना होगा। ओएमआर शीट के गोले उचित दबाव के साथ भरें ताकि कार्बन कॉपी पर स्पष्ट निशान छप सकें।

  • Aug 14, 2026, 15:22 IST

    RSSB Computer Instructor Exam City Slip Link Active

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के लिए 'एग्जाम सिटी स्लिप' का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपनी SSO ID के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।

    Click here to know your Exam District location for SENIOR AND BASIC COMPUTER INSTRUCTOR COMBINED DIRECT RECRUITMENT - 2026   

  • Aug 14, 2026, 15:00 IST

    RSSB Computer Anudeshak Exam 2026: विशेष योग्यजन (दिव्यांग) अभ्यर्थियों के लिए नियम

    आधिकारिक नोटिस के अनुसार, जो दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा के लिए अपना श्रुतलेखक (Scribe) लाएंगे, उन्हें परीक्षा से 1 दिन पहले केंद्राधीक्षक को अपने श्रुतलेखक के प्रमाणपत्र और अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि अभ्यर्थी बोर्ड से श्रुतलेखक की मांग करता है, तो उसे 2 दिन पहले केंद्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र देना होगा।

  • Aug 14, 2026, 14:21 IST

    RSSB Basic And Senior Computer Anudeshak Exam City LIVE: ड्रेस कोड से जुड़े सख्त प्रतिबंध

    परीक्षा के दौरान किसी भी समस्या से बचने के लिए अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। कपड़ों में बड़े बटन, धातु के बटन, ब्रोच या फूल लगाने की अनुमति नहीं है। साथ ही गहने, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हैट, स्कार्फ, मफलर, टाई और जींस पहनकर आने पर सख्त मनाही है ताकि तलाशी और परीक्षा प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

  • Aug 14, 2026, 14:18 IST

    राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक सिटी स्लिप 2026 लाइव: परीक्षा केंद्र पर पहुँचने का समय

    सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा ताकि तलाशी का काम समय पर हो सके। परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

  • Aug 14, 2026, 14:07 IST

    Computer Anudeshak Exam City 2026 Live: एग्जाम सिटी स्लिप के बाद क्या?

    राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा शहर (Exam City) की जानकारी आज, 14 अगस्त 2026 को जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर अपनी SSO ID का उपयोग करके परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद, परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड 19 अगस्त 2026 को जारी किए जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 22 अगस्त 2026 को और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी।

  • Aug 14, 2026, 13:22 IST

    Computer Anudeshak City Slip 2026: क्या जारी हो गई सिटी इंटिमेशन स्लिप?

    नही, RSSB Computer Anudeshak City Slip 2026 आज 14 अगस्त से उपलब्ध होने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अनुसार सीनियर और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा की सिटी इंटिमेशन स्लिप 14 अगस्त 2026 से जारी होगी। उम्मीदवार अपनी SSO ID से लॉगिन कर आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी देख सकेंगे। परीक्षा 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होगी, जबकि प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड 19 अगस्त से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

  • Aug 14, 2026, 12:51 IST

    RSSB Basic And Senior Computer Anudeshak Exam City LIVE: परीक्षा कितने शिफ्टों में होगी?

    RSSB कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 की परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। दोनों पदों के लिए परीक्षा 22 और 23 अगस्त 2026 को होगी।

    • पहली शिफ्ट: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

    • दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

    • Basic Computer Instructor: 22 अगस्त 2026

    • Senior Computer Instructor: 23 अगस्त 2026

    दोनों शिफ्टों में अलग-अलग पेपर आयोजित होंगे। परीक्षा केंद्र और शिफ्ट से जुड़ी विस्तृत जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी।

  • Aug 14, 2026, 12:21 IST

    SSO पोर्टल से कैसे डाउनलोड करें कंप्यूटर अनुदेशक सिटी स्लिप

    राजस्थान RSSB कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने वाली है। अभ्यर्थी इसे SSO पोर्टल पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। 

    SSO पोर्टल से सिटी स्लिप ऐसे डाउनलोड करें-

    • सबसे पहले Rajasthan SSO Portal पर जाएं।

    • अपनी SSO ID और Password से लॉगिन करें।

    • Dashboard में Recruitment Portal खोलें।

    • “Know Your Exam District – Computer Anudeshak 2026” वाले लिंक पर क्लिक करें।

    • अब अपना एप्लीकेशन नंबर और Date of Birth दर्ज करें।

    • Submit करने के बाद आपकी Exam City/District और Shift की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

    • इसे डाउनलोड या Print करके सेव करें।

  • Aug 14, 2026, 12:00 IST

    RSSB Senior Computer Instructor Exam Date क्या है?

    • सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर: 22 अगस्त 2026

    • बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर: 23 अगस्त 2026

    • परीक्षा मोड: CBT

    • कुल पद: 3,951

    परीक्षा की सिटी स्लिप 14 अगस्त को उपलब्ध होगी, जबकि एडमिट कार्ड 19 अगस्त 2026 को जारी होगा।

  • Aug 14, 2026, 11:39 IST

    RSSB Computer Anudeshak Exam City Live: राजस्थान बेसिक अनुदेशक के लिए परीक्षा कब होगी?

    RSSB Basic Computer Instructor Exam 2026 का आयोजन 22 अगस्त 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहला पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

  • Aug 14, 2026, 11:28 IST

    RSSB Basic, Senior Computer Inspector City Slip: SSO ID से देखें परीक्षा शहर का नाम

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने Basic और Senior Computer Instructor Exam City Intimation Slip 2026 जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपनी SSO ID से लॉगिन करके परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी चेक कर सकते हैं।

  • Aug 14, 2026, 10:58 IST

    RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

    • परीक्षा से पहले एग्जाम सिटी स्लिप में अपना परीक्षा शहर जरूर चेक करें।

    • एडमिट कार्ड 19 अगस्त 2026 से डाउनलोड किया जा सकेगा।

    • परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम और शिफ्ट की जानकारी एडमिट कार्ड में चेक करें।

    • परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी साथ लेकर जाएं।

    • अपने साथ जरूरी पहचान पत्र जरूर रखें।

    • परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें और गेट बंद होने के समय का विशेष ध्यान रखें।

    • बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा 22 अगस्त और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा 23 अगस्त 2026 को होगी।

    • परीक्षा से पहले RSSB की ओर से जारी सभी जरूरी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें

  • Aug 14, 2026, 10:52 IST

    RSSB बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सिटी स्लिप पर दी गई जानकारी

    RSSB बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज विवरणों का सत्यापन कर लेना चाहिए। इस स्लिप में निम्नलिखित विवरण शामिल हो सकते हैं:

    • अभ्यर्थी का नाम

    • आवेदन संख्या

    • परीक्षा का नाम एवं तिथि

    • परीक्षा की पाली (यदि लागू हो)

    • आवंटित परीक्षा शहर/ज़िला

    • महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

  • Aug 14, 2026, 10:23 IST

    recruitment.rajasthan.gov.in पर एक्टिव होगा राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सिटी स्लिप लिंक

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से Computer Anudeshak Exam City Intimation Slip 2026 आज, 14 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। इसके लिए लिंक Rajasthan Recruitment Portal recruitment.rajasthan.gov.in पर एक्टिव किया जाएगा।

  • Aug 14, 2026, 09:34 IST

    RSSB Computer Instructor Admit Card 2026 Kab Aayega?

    RSSB Computer Instructor Admit Card 2026 को 19 अगस्त 2026 को जारी किया जाएगा। वहीं Exam City Slip 14 अगस्त 2026 से उपलब्ध होगी। Basic Computer Instructor की परीक्षा 22 अगस्त को और Senior Computer Instructor की परीक्षा 23 अगस्त 2026 को आयोजित होगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें परीक्षा केंद्र, तारीख, शिफ्ट और जरूरी दिशा-निर्देश जैसी जानकारी दी जाएगी

  • Aug 14, 2026, 08:46 IST

    RSSB Computer Instructor Exam City 2026 Live: RSSB द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस

  • Aug 14, 2026, 08:45 IST

    RSSB Computer Instructor Exam City Slip 2026 Live: कंप्यूटर अनुदेशक एडमिट कार्ड कब आएगा?

    RSSB ने Computer Instructor Admit Card 2026 की तारीख 19 अगस्त 2026 तय की है। वहीं Exam City Slip 14 अगस्त 2026 को उपलब्ध होगी। Basic Computer Instructor की परीक्षा 22 अगस्त को और Senior Computer Instructor की परीक्षा 23 अगस्त 2026 को होगी। उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद RSSB की आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य जरूरी निर्देश दिए होंगे।

  • Aug 14, 2026, 08:37 IST

    RSSB Basic and Senior Computer Instructor Exam Schedule: कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा तिथि और समय

    परीक्षा का नामपरीक्षा की तारीखशिफ्ट/समय
    बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) 22 अगस्त 2026 पहली शिफ्ट: सुबह 10:00 से दोपहर 12:00 बजे तक
    बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) 22 अगस्त 2026 दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 से शाम 5:00 बजे तक
    सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) 23 अगस्त 2026 पहली शिफ्ट: सुबह 10:00 से दोपहर 12:00 बजे तक
    सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) 23 अगस्त 2026 दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 से शाम 5:00 बजे तक

  1. राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा की सिटी स्लिप कब जारी की जाएगी?

    उत्तर: राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा की सिटी स्लिप 14 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई।

  2. मैं अपनी परीक्षा सिटी स्लिप कैसे देख/डाउनलोड कर सकता हूँ?

    उत्तर: उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं।

  3. सिटी स्लिप का मुख्य उद्देश्य क्या है?

    उत्तर: सिटी स्लिप उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर के बारे में जानकारी देती है, जिससे वे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की यात्रा योजना समय रहते बना सकें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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