SBI Clerk Recruitment 2026: एसबीआई क्लर्क स्टेट वाइज वैकेंसी जारी, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई
SBI Clerk Recruitment 2026: एसबीआई की ओर से जूनियर एसोसिएट (Customer Support & Sales) के आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन कुल 9,766 रिक्त पदों पर स्टेट वाइज मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन पूरा कर सकते हैं।
SBI Clerk Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जूनियर एसोसिएट पोस्ट को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में जूनियर एसोसिएट के कुल 9,766 रिक्त पदों को भरना है। जिसमें 7680 पोस्ट रेगुलर और 2086 बैकलॉग शामिल की गई हैं। आवेदन की प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू कर दी गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 31 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं।
SBI Clerk Notification 2026 PDF: नोटिफिकेशन पीडीएफ
एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।
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एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट भर्ती 2026 नोटिफिकेशन
SBI Clerk State wise Vacancy 2026: रिक्त पदों की संख्या
एसबीआई क्लर्क भर्ती 2026 स्टेट वाइज जारी की गई है। जिसका विवरण उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
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स्टेट
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
भाषा
|
नियमित रिक्तियां
|
बैकलॉक पोस्ट
|
कुल
|
गांधीनगर
|
गुजरात
|
गुजराती
|
330
|
305
|
635
|
बेंगलुरु
|
कर्नाटक
|
कन्नडा
|
760
|
39
|
799
|
भोपाल
|
मध्य प्रदेश
|
हिंदी
|
113
|
159
|
272
|
भोपाल
|
छत्तीसगढ
|
हिंदी
|
287
|
64
|
351
|
भुवनेश्वर
|
ओडिशा
|
ओडिया
|
1,100
|
18
|
1,118
|
चंडीगढ़
|
जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)
|
उर्दू/हिंदी
|
84
|
5
|
89
|
चंडीगढ़
|
हिमाचल प्रदेश
|
हिंदी
|
9
|
16
|
25
|
चंडीगढ़
|
लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)
|
उर्दू/लद्दाखी/भोटी
|
7
|
7
|
14
|
चेन्नई
|
तमिलनाडु
|
तामिल
|
1,410
|
106
|
1,516
|
हैदराबाद
|
तेलंगाना
|
तेलुगु/उर्दू
|
260
|
0
|
260
|
जयपुर
|
राजस्थान
|
हिंदी
|
350
|
75
|
425
|
कोलकाता
|
पश्चिम बंगाल
|
बंगाली/नेपाली
|
555
|
149
|
704
|
कोलकाता
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
हिंदी/अंग्रेजी
|
15
|
10
|
25
|
कोलकाता
|
सिक्किम
|
नेपाली/अंग्रेज़ी
|
60
|
7
|
67
|
लखनऊ
|
उतार प्रदेश।
|
हिंदी/उर्दू
|
250
|
30
|
280
|
महाराष्ट्र/मुंबई मेट्रो
|
महाराष्ट्र
|
मराठी
|
1,718
|
281
|
1,999
|
मुंबई मेट्रो
|
गोवा
|
कोंकणी
|
62
|
1
|
63
|
गुवाहाटी
|
अरुणाचल प्रदेश
|
अंग्रेज़ी
|
55
|
17
|
72
|
गुवाहाटी
|
असम
|
असमिया/बंगाली/बोडो
|
110
|
97
|
207
|
गुवाहाटी
|
मणिपुर
|
मणिपुरी/अंग्रेजी
|
14
|
9
|
23
|
गुवाहाटी
|
मेघालय
|
अंग्रेज़ी/गारो/खासी
|
24
|
20
|
44
|
गुवाहाटी
|
मिजोरम
|
मिज़ो
|
32
|
6
|
38
|
गुवाहाटी
|
नगालैंड
|
अंग्रेज़ी
|
27
|
15
|
42
|
गुवाहाटी
|
त्रिपुरा
|
बंगाली/कोकबोरोक
|
48
|
8
|
56
|
कुल
|
—
|
—
|
7,680
|
2,086
|
9,766
SBI Clerk Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
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सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।
-
होम पेज पर, SBI Clerk Recruitment 2026 पर क्लिक करें।
-
नए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और फॉर्म भरकर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.