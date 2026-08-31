September 2026 School Holidays List: सितंबर में छुट्टियों की बरसात! जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी तक इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें स्कूल हॉलिडे लिस्ट

School Holiday September 2026 List: ईद और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों का महीना यानी अगस्त 2026 खत्म हो गया है। इसी के साथ, स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए सितंबर का महीना त्योहारों, उत्सवों और सुहावने मौसम के साथ-साथ स्कूली छात्रों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आया है। सितंबर 2026 में इस बार जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी के साथ-साथ कई धार्मिक और क्षेत्रीय अवसरों पर स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा महीने में रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी रहेंगी। हालांकि, सितंबर की छुट्टियों को लेकर एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि पूरे देश के सभी स्कूलों के लिए छुट्टियों की एक जैसी सूची नहीं होती। CBSE, ICSE और राज्य बोर्ड से जुड़े स्कूलों के अलावा निजी स्कूल भी अपने स्थानीय अकादमिक कैलेंडर के अनुसार अवकाश तय कर सकते हैं। इसलिए किसी खास तारीख को स्कूल बंद है या नहीं, इसकी पुष्टि संबंधित स्कूल के कैलेंडर या नोटिस से करना जरूरी है।

September School Holidays 2026: डेट्स और त्योहारों की पूरी लिस्ट, सितंबर 2026 में स्कूल कब-कब बंद रहेंगे? सितंबर 2026 में सबसे प्रमुख छुट्टियों में से ये दो छुट्टियां काफी फेमस है। इस महीनें 4 सितंबर को जन्माष्टमी और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार शामिल हैं। इसके अलावा रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की छुट्टियां भी रहेंगी। डेट दिन छुट्टी का कारण लागू क्षेत्र / राज्य 04 सितंबर 2026 शुक्रवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, पंजाब सहित कई राज्य 06 सितंबर 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी सभी राज्य 12 सितंबर 2026 शनिवार दूसरा शनिवार / गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश पर्व देशभर के अधिकांश स्कूल / पंजाब 13 सितंबर 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी सभी राज्य 14 सितंबर 2026 सोमवार गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश आदि 17-18 सितंबर 2026 गुरु/शुक्र विश्वकर्मा पूजा / संवत्सरी बिहार, असम, गुजरात (क्षेत्रीय अवकाश) 20 सितंबर 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी सभी राज्य 21 सितंबर 2026 सोमवार रामदेव जयंती / श्री नारायण गुरु समाधि राजस्थान / केरल 23 सितंबर 2026 बुधवार शहीदी दिवस हरियाणा (क्षेत्रीय अवकाश) 25 सितंबर 2026 शुक्रवार अनंत चतुर्दशी / गणेश विसर्जन महाराष्ट्र और संबंधित क्षेत्र 26 सितंबर 2026 शनिवार चौथा शनिवार देशभर के अधिकांश स्कूल 27 सितंबर 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी सभी राज्य 28 सितंबर 2026 सोमवार शहीद भगत सिंह जयंती पंजाब (क्षेत्रीय अवकाश)

17 सितंबर को किन राज्यों में रहेगी छुट्टी? 17 सितंबर 2026 को विश्वकर्मा पूजा हर साल मनाई जाती है। बिहार, असम और गुजरात के कुछ हिस्सों में इस दिन स्कूलों में छुट्टी में रहती है। साथ ही, भगवान विश्वकर्मा को शिल्प, निर्माण और तकनीक का देवता माना जाता है। गुजरात में संवत्सरी के कारण 18 सितंबर को छुट्टी गुजरात में संवत्सरी के अवसर 18 सितंबर को क्षेत्रीय छुट्टी रहती है। यह जैन धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक होता है। साथ ही, पर्युषण पर्व के समापन से जुड़ा होता है। यह छुट्टी देशभर के स्कूलों की छुट्टी नहीं होती है। यह मुख्य रूप से क्षेत्रीय कैलेंडर पर ही निर्भर करता है। 21 सितंबर - दो राज्यों में अलग-अलग छुट्टियां केरल में श्री नारायण गुरु समाधि और राजस्थान में रामदेव जयंती/तेजा दशमी के अवसर पर 21 सितंबर को छुट्टी रहेगी। हरियाणा में शहीदी दिवस - 23 सितंबर को2026 हरियाणा के छात्रों के लिए 23 सितंबर को महत्वपूर्ण डेट होती है। इस दिन हरियाणा के लोग शहीदों को सम्मान देने के लिए शहीदी दिवस मनाया जाता है। साथ ही, राज्य में स्कूलों के लिए छुट्टी का भी ऐलान किया जाता है।