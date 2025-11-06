SJVN Admit Card 2025 OUT: एसजेवाएन वर्कमैन ट्रेनी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड sjvn.nic.in पर जारी, ये रहा Direct Link

SJVN Admit Card 2025 OUT: सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) ने असिस्टेंट, ड्राइवर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, स्टोरकीपर और सर्वेयर सहित विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट sjvn.nic.in पर जारी कर दिए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 87 वर्कमैन ट्रेनी पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। वर्कमैन ट्रेनी CBT परीक्षा का आयोजन 11 और 12 नवंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट (2 घंटे) का समय मिलेगा। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग लागू नही है।
SJVN Admit Card 2025 Download Link
असिस्टेंट, ड्राइवर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, स्टोरकीपर और सर्वेयर सहित विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड लिंक अब sjvn.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अब Application Number और Password दर्ज करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
|
यहां क्लिक करें
एसजेवाएन वर्कमैन ट्रेनी एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना SJVN वर्कमैन ट्रेनी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं —
-
आप SJVN की आधिकारिक वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “करियर (Career)” या “रिक्रूटमेंट (Recruitment)” सेक्शन में जाएं।
-
फिर “वर्कमैन ट्रेनी भर्ती” के तहत दिए गए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
-
अब लॉगिन पेज पर आप अपना यूजर आईडी (User ID), पासवर्ड (Password) और कैप्चा कोड (Captcha Code) दर्ज करें।
-
फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करे, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
-
इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट निकालें।
वर्कमैन ट्रेनी परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) लाना अनिवार्य है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation