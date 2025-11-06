SJVN Admit Card 2025 OUT: एसजेवाएन वर्कमैन ट्रेनी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड sjvn.nic.in पर जारी, ये रहा Direct Link

SJVN Admit Card 2025 OUT: सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) ने असिस्टेंट, ड्राइवर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, स्टोरकीपर और सर्वेयर सहित विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट sjvn.nic.in पर जारी कर दिए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 87 वर्कमैन ट्रेनी पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। वर्कमैन ट्रेनी CBT परीक्षा का आयोजन 11 और 12 नवंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट (2 घंटे) का समय मिलेगा। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग लागू नही है।

SJVN Admit Card 2025 Download Link

असिस्टेंट, ड्राइवर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, स्टोरकीपर और सर्वेयर सहित विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड लिंक अब sjvn.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अब Application Number और Password दर्ज करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।