SSC Stenographer Cut off 2026: एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

SSC Steno Cut off 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर एसएसी स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी और ग्रेड-डी परीक्षा 2025 के रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 भी जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडबल्यूएस की फाइनल कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से एसएससी सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में स्टेनो के कुल 1715 रिक्त पदों को भरना चाहता है। SSC Stenographer Exam Date 2026 एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D की सीबीटी परीक्षा दिनांक 06 अगस्त से 11 अगस्त 2025 के बीच आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 28 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। इसके बाद स्किल टेस्ट 28 जनवरी और 29 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। स्किल टेस्ट के बाद एसएससी ने 31 जुलाई 2026 को पहले राउंड के लिए अनुामनित आवंटन लिस्ट जारी की थी और अब एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D का फाइनल रिजल्ट और कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है।

SSC Stenographer Grade C and Grade D Cut off 2026 डाउनलोड लिंक एससएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।कट-ऑफ लिस्ट प्रश्न पत्र के डिफिकल्टी लेवल, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है। उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि कट-ऑफ लिस्ट को फाइनल सलेक्शन नहीं माना जाना चाहिए। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें SSC Stenographer Cut off 2026 को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D परीक्षा की कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 जारी कर दी है। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा कट-ऑफ कई फैक्टर्स के आधार पर आधारित है। नीचे कुछ फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताया गया है।