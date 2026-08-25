SSC Stenographer Final Result 2026: एसएससी स्टेनोग्राफर अंतिम परिणाम जारी, डायरेक्ट लिंक से PDF डाउनलोड करें
SSC Stenographer Result 2026: एसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर का ग्रुप सी और डी का परिणाम जारी किया है। आयोग की ओर से कुल 1715 उम्मीदवार चयनित किए गए हैं। शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार अपनी मेरिट लिस्ट पीडीएफ लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC Stenographer Final Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर सी और डी भर्ती परीक्षा 2026 का अंतिम परिणाम जारी किया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर परिणामों की जांच कर सकते हैं। रिजल्ट में उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर जैसी महत्वपूर्ण डिटेल्स शामिल हैं। आयोग की ओर से परिणामों की घोषणा आज यानि 25 अगस्त को की गई है। जिसमें कुल 1715 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
SSC Steno Group C & D Result 2026: रिजल्ट जारी
एसएससी स्टेनो ग्रुप सी और डी का रिजल्ट 2026 आयोग ने आज 25 अगस्त को जारी किया है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और स्टेनोग्राफी कौशल परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को आवंटन प्रक्रिया के लिए विचार किया गया था। स्लाइडिंग/पहचान सत्यापन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की अनुपस्थिति के कारण खाली हुई जगहों के लिए, 'फिक्स/फ्लोट' का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों और नए आवंटन का विवरण इस प्रकार है:
SSC Stenographer Result 2026 pdf Download Link
स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘C’ और ‘D’ परीक्षा, 2025 के फाइनल रिज़ल्ट में शामिल उम्मीदवारों को नई रैंक दी गई हैं। ये रैंक FRTA में दी गई रैंक की जगह लेंगी। हालांकि, 31 जुलाई 2026 के FRTA राइट-अप में बताई गई अन्य जानकारी तब तक लागू रहेगी।
|एसएससी स्टेनोग्राफर रिजल्ट 2026 लिंक
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SSC Stenographer Final Result 2026: हाइलाइट्स
एसएससी स्टेनोग्राफर फाइन रिजल्ट 2026 आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। जिसमें सिलेक्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। रिजल्ट से जुड़े अन्य हाइलाइट्स के लिए उम्मीदवार नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं।
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भर्ती प्राधिकरण
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कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
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पोस्ट का नाम
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स्टेनोग्राफर सी और डी
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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25 अगस्त 2026
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सिलेक्ट कैंडिडेट्स
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1715
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ऑफिशियल वेबसाइट
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ssc.gov.in
SSC Stenographer Final Result 2026 ऑनलाइन रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:
- एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर जाएं ।
- एसएससी स्टेनोग्राफर फाइनल रिजल्ट 2026 का लिंक यहां पाएं ।
- संबंधित परिणाम लिंक पर क्लिक करें।
- परिणाम स्वरूप प्राप्त पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- परिणाम सूची में अपना रोल नंबर या नाम खोजें ।
- अपनी पात्रता स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच करें।
- परिणाम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और भविष्य में संदर्भ के लिए इसे सुरक्षित रखें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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