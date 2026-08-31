Union Bank of India SO Admit Card 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
Union Bank of India SO Admit Card 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
Union Bank of India SO Admit Card 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.bank.in पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 06 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जानी है, जिसके माध्यम से कुल 395 रिक्त पदों को भरा जाना है। राजस्थान एपीओ की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
Union Bank SO Admit Card 2026 OUT in English
Union Bank SO Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक
यूनियन बैंक एसओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं। वैध आईडी कार्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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यूनियन बैंक एसओ एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
Union Bank of India SO Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निकल ग्लिच का सामना न करना पड़ें। एग्जाम से जुड़ी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल में देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
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पद का नाम
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स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO)
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रिक्त पदों की संख्या
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395
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परीक्षा का नाम
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यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा 2026
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परीक्षा की तिथि
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06 सितंबर 2026
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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31 अगस्त 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
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ऑफिशियल वेबसाइट
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unionbankofindia.bank.in
Union Bank SO Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.bank.in पर जाएं।
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होमपेज पर नीचे की ओर स्क्रॉल करें और 'Careers' या 'Recruitment' वाले विकल्प पर क्लिक करें।
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अब "Union Bank Recruitment Project 2026-27" सेक्शन में जाएं
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Download Online Examination Call Letter for Specialist Officer (SO) लिंक पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें।
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एडमिट कार्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ जाएगा।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
Union Bank SO Admit Card 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें?
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड में दिए गए परीक्षा संबंधी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा केंद्र एग्जाम शुरू होने से कम से कम 60 मिनट पहले पहुंचें। एग्जाम सेंटर पर स्मार्ट वॉच सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम साथ लेकर न जाएं। इन चीजों की एंट्री नहीं होगी।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.