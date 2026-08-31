Union Bank of India SO Admit Card 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Union Bank of India SO Admit Card 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.bank.in पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 06 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जानी है, जिसके माध्यम से कुल 395 रिक्त पदों को भरा जाना है। राजस्थान एपीओ की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

Union Bank SO Admit Card 2026 OUT in English

Union Bank SO Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक

यूनियन बैंक एसओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं। वैध आईडी कार्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।