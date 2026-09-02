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UP LT Grade Teacher Mains Result 2026: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मेन्स रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Last Updated: Sep 2, 2026, 11:23 IST

UP LT Grade Assistant Teacher Mains Result 2026: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मेन्स रिजल्ट 2026 जारी किया गया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 

UP LT Grade Teacher Mains Result 2026: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मेन्स रिजल्ट जारी
UP LT Grade Teacher Mains Result 2026: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मेन्स रिजल्ट जारी

UPPSC LT Grade Teacher Result 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मेन्स रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। आयोग की ओर से कॉमर्स, एग्रीकल्चर और बागवानी का रिजल्ट जारी किया गया है। परिणामों की घोषणा 1 सितंबर को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर की गई है। संबंधित भर्ती परीक्षा का आयोजन कुल 7,466 रिक्त पदों के लिए किया गया था। मेन्स एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 

UPPSC LT Grade Teacher Result 2026 Pdf Download

 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यह परीक्षा कुल 7,466 रिक्त पदों के लिए आयोजित की गई थी। जिसमें 4,860 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए थे। आयोग की ओर से विषयवार पीडीएफ परिणाम 1 सितंबर को जारी किया गया है। जिसका डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है। 

UPPSC LT Grade Assistant Teacher Mains Result 2026

परीक्षा में क्वालिफाई उम्मीदवार मेरिट लिस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक यहां विषयवार उपलब्ध करा दिया गया है।

विषय 

परिणाम लिंक 

सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक (पुरुष/महिला) परीक्षा 2025, वाणिज्य में चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट 

यहां क्लिक करें

सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक (पुरुष/महिला) परीक्षा 2025, कृषि में चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट

यहां क्लिक करें

सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक (पुरुष/महिला) परीक्षा 2025, कंप्यूटर सहायक में चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट

यहां क्लिक करें

UPPSC LT Grade Assistant Teacher Mains Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?

ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in/ पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 रिजल्ट पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 4 मेरिट लिस्ट में अपना नाम और रोल नंबर ढूंढें। 

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

यूपीपीएससी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर रिजल्ट 2026 के बाद क्या?

यूपीपीएससी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर मेन्स रिजल्ट 2026 के बाद उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होना होगा। आयोग की ओर से जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट का नोटिस जारी किया जाएगा। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Sep 2, 2026, 11:23 IST

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