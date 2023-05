'अनुपमा' फेम ऐक्टर Nitesh Pandey का‍ निधन, 'ओम शांति ओम' में शाहरुख खान के साथ आये थे नजर

Actor Nitesh Pandey passes away: फिल्मी जगत से लेकर टीवी सीरियल तक अपनी पहचान बनाने वाले ऐक्टर नीतीश पांडे का निधन हो गया. वह 51 वर्ष के थे. नीतीश की मौत कार्डिएक अरेस्‍ट के चलते हुई.

कुछ समय से वह टीवी सीरियल 'अनुपमा' में नजर आ रहे थे. उनकी मौत महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी केएक होटल में हुई. अभी तक की मिल रही जानकारी के अनुसार उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है.

TV actor Nitesh Pandey found dead at a hotel in Igatpuri, Nashik in Maharashtra. Prima facie, the cause of death seems to be a heart attack. A Police team present at the hotel and investigation is underway. Postmortem report is awaited. Questioning of hotel staff and people close… pic.twitter.com/UIEnosnZMo