Bengaluru में 'एयरो इंडिया शो' की शुरुआत, जानें क्यों हैं खास

बेंगलुरु में 13वें एयरो इंडिया-2021 शो का आयोजन शुरू हो गया है. इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा प्रमुख बिपिन रावत मौजूद रहे. इस शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया गया. कोरोना के चलते इस बार शो को छोटा करके तीन दिन का कर दिया गया है.

यह एयर शो 5 फरवरी को खत्म होगा. पहले दिन HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) के साथ एयरफोर्स का 83 तेजस जेट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ. एयरो इंडिया में इस बार तकनीक के मामले में भारत की ताकत दिखाई जा रही है. इस बार सेंट्रल थीम एचएएल (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) की रोटरी विंग है.

#WATCH | Rehearsal for Aero India show underway in Bengaluru, Karnataka Aero India show is scheduled to be held from 3rd to 5th February. pic.twitter.com/xQZ30dO90q

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि वैश्विक महामारी के बावजूद भी, मैं ये देखकर खुश हूं कि इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है. भारत सैन्य और विमानन के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में आ रहा है. एयरो इंडिया 2021 में भारत की ताकत को दिखाया जाएगा और हमारे देश में रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र के विविध अवसर हैं.

रक्षा मंत्री ने कहा कि एयरो इंडिया 2021 भारत की विशाल क्षमता और हमारे देश में डिफेंस और एयरोस्पेस के क्षेत्र में विविध अवसरों को प्रदर्शित करेगा. यह निवेश को बढ़ावा देगा, विनिर्माण का विस्तार करेगा, उद्यमों का समर्थन करेगा, प्रौद्योगिकी के स्तर की सराहना और वृद्धि करेगा और देश के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा.

Despite the constraints caused by the global pandemic, I am pleased to see such a large number of participants in this year’s event. It is coming from the world’s leading nations in the field of military and aviation: Defence Minister Rajnath Singh at Aero India show in Bengaluru pic.twitter.com/r2l07Z6wXL