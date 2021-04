कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने किये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, बढ़ेगी किसानों की आय  

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने 06 राज्यों में 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. यह कार्यक्रम भारत के किसानों की इनपुट लागत कम करने में मदद करेगा जिससे उनकी आय बढ़ेगी.

इस हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे. माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सहयोगी क्रॉप डाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर कृषि मंत्रालय के साथ यह समझौता किया है.

कृषि मंत्री ने इस अवसर पर बोलते हुए यह कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल कृषि के विचार अब आकार ले रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि, प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर हमेशा बहुत जोर दिया है.

Union Ministry of Agriculture signs MoU with Microsoft for a pilot project in 100 villages of 6 states



