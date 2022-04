केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के नडाबेट में किया 'व्यूप्वाइंट' का उद्घाटन, जानें इसकी खासियत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2022 को गुजरात के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है. जानकारी के अनुसार ये गुजरात का पहला बॉर्डर प्वाइंट है जहां बॉर्डर की फोटो गैलरी तथा हिथायारों समेत टैंकों का प्रदर्शन किया जाएगा.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को कहा कि सीमा पर्यटन से सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा सीमादर्शन परियोजना नागरिकों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों से जोड़ेगी तथा उनके प्रति सम्मान का भाव पैदा करेगी.

Gujarat | Union Home minister Amit Shah inaugurates border viewing point on the India-Pakistan international boundary in Nadabet in Banaskantha district. The viewing point has been made on the lines of the one at Wagah border in Punjab pic.twitter.com/D1OKH729z2