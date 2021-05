अर्जन भुल्लर MMA में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने

Arjan Bhullar 🇮🇳 becomes the FIRST Indian Mixed Martial Arts World Champion, stopping Brandon Vera with second-round strikes! @TheOneASB #ONEDangal #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/e6gblkjshC

