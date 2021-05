महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल, जानें विस्तार से

भारतीय सेना में अब महिलाएं भी देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाती नजर आएंगी. बेंगलुरु के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में महिला सैनिकों के दस्ते ने कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया है, जहां वे अपना पराक्रम दिखाती नजर आएंगी.

भारतीय सेना अब सचमुच नारी शक्ति से लैस हो गई है. अब तक महिलाएं केवल सैन्य अधिकारी हैं. पहली बार महिलाओं को गैर-अधिकारी श्रेणी में शामिल किया गया है. महिला सैनिक भी अब देश की रक्षा का जिम्मा उठाएंगी.

बेंगलुरु के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में कड़ी ट्रेनिंग के बाद 83 महिलाओं को सेना में शामिल किया गया. महिला सैनिकों के पहले बैच की ट्रेनिंग 6 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी. महिला दस्ते ने कुल 61 हफ्ते तक कड़ी ट्रेनिंग की. पहले 19 हफ्ते की बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग और फिर आधुनिक मिलिट्री-पुलिस ट्रेनिंग दी गई.

The Corps of Military Police Centre & School (CMP C &S) at #Bengaluru held the attestation parade of the first batch of 83 #Women soldiers at the #Dronacharya Parade Ground.



We welcome these valiant Soldiers to the #IndianArmy.#IndianArmy#StrongAndCapable pic.twitter.com/jEZbhhR072