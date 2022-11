India’s first Aqua Park: अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा भारत का पहला एक्वा पार्क, जानें इसके बारें में

भारत के पूर्वोत्तर में मछली संग्रहालय: अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री तागे तकी ने सोमवार, 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की कि पूर्वोत्तर में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। फिश म्यूजियम भारत के पहले 'एक्वा पार्क' का हिस्सा होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। पार्क अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन (जीरो) में स्थापित किया जाएगा।

तागे तकी ने पूर्वोत्तर के पहले फिश म्यूजियम की जानकारी देते हुए यह भी कहा कि तीन साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीली क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत एक्वा पार्क की घोषणा की थी।

It was a dream of Hon PM Shri @narendramodi Ji to establish an Aqua Park in every state.



Happy to share that under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, first Aqua Park of India is sanctioned to Arunachal.



The Park will be set up at Tarin (Ziro) in Lower Subansiri district. pic.twitter.com/qKmvdHveq2