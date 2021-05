2023 में होगा एशिया कप 2021 का आयोजन, जानें वजह

एशिया कप 2021 के आयोजन को दो साल के लिए स्थगित कर दिया गया है. एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) ने 23 मई 2021 को इसकी जानकारी दी. एसीसी के अनुसार, एशिया कप 2021 का आयोजन 2023 में होगा. क्रिकेट कैलेंडर में लगातार बदलाव होने के चलते समय उपलब्ध नहीं होने के कारण एशिया कप 2021 टूर्नामेंट अब 2023 में होगा.

बता दें कि यह टूर्नामेंट साल 2020 में पाकिस्तान में होने था. इसे 2021 में श्रीलंका शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब टूर्नामेंट दो साल बाद खेला जाएगा. इस साल महाद्वीपीय टूर्नामेंट को पाकिस्तान से श्रीलंका स्थानांतरित किया गया था, लेकिन वहां कोविड-19 मामलों के बढ़ने के कारण इसे रद्द करना पड़ा.

The ACC Executive Board after careful evaluation has made the decision to postpone the 2021 edition of the Asia Cup to 2023.



