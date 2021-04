BAFTA Awards 2021: देखें विजेताओं की पूरी सूची

द ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स (BAFTA) 2021 अवॉर्ड्स की घोषणा 11 अप्रैल 2021 को हो चुकी है. इस साल ये अवॉर्ड नाइट दो दिनों तक चली और 10 अप्रैल 2021 की रात क्राफ्ट्स पर निर्धारित अवॉर्ड्स की घोषणा की गई थी. इसके बाद 11 अप्रैल 2021 को बाकि के अवॉर्ड्स की घोषणा हुई. यह 74वां बाफ्टा पुरस्कार आयोजन था.

10 और 11 अप्रैल को लंदन के रोयाल अलबर्ट हॉल में वर्चुअली आयोजित किए गए बाफ्टा अवॉर्ड्स में इस बात की घोषणा कई गई कि बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड ‘द व्हाइट टाइगर’ अभिनेता आदर्श गौरव को नहीं बल्कि ‘द फादर’ अभिनेता एंथनी हॉपकिन्स को जाता है. एंथनी को ‘द फादर’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड मिला है. तो वहीं बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड 'नॉमलैंड’ ने अपने नाम किया है.

Anthony Hopkins wins the Leading Actor award for his incredible performance as a man with dementia in The Father. The fourth BAFTA win of his brilliant career. #EEBAFTAs pic.twitter.com/eHLq4toFzR