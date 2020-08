प्रधानमंत्री जन धन योजना: छह सालों में 40 करोड़ के पार हुई खातों की संख्या

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह साल पहले इस योजना की शुरुआत की थी. यह वित्तीय समावेशन से जुड़ी केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है. केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 40.05 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके है.

हालिया आंकड़ों के अनुसार, इन बैंक खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है. जनधन खातों में यह सफलता योजना की छठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है. इस योजना का मकसद देश के तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है.

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवाओं के विभाग (डीएफएस) ने एक ट्वीट में कहा है कि दुनिया के सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी कार्यक्रम, पीएमजेडीवाई के तहत एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया गया है. इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों की संख्या 40 करोड़ के पार निकल गई है.

Another milestone achieved under world's largest financial inclusion initiative, PMJDY: Total accounts opened under the scheme crosses 40 Cr. mark.



Committed to take financial inclusion to the last mile!@PMOIndia @FinMinIndia @PIB_India