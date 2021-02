कैबिनेट ने दूरसंचार उपकरणों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2021 को एक महत्वपूर्ण फैसले में 12,195 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 17 फरवरी 2021को इसकी जानकारी दी.

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में देश में दूरसंचार उपकरणों के 2,44,200 करोड़ रुपये का उत्पादन होगा. मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार लैपटॉप और टैबलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना के साथ आएगी.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार, मंत्रिमंडल ने 12,195 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिये PLI योजना को मंजूरी दी है. सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में देश में 2,44,200 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन होगा. इससे 40,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निकलेंगे, 1.95 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होगा और 17000 करोड़ रुपये का टैक्स रेवेन्यु आएगा.

