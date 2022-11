कावेरी साउथ वाइल्डलाइफ सेंचुरी को तमिलनाडु 17वें वाइल्डलाइफ सेंचुरी के रूप में मान्यता दी गयी, जानें इसके बारे में

तमिलनाडु सरकार ने कावेरी साउथ वन्यजीव अभयारण्य के रूप में कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में से एक क्षेत्र घोषित किया है। 686.406 वर्ग किमी के विस्तार को मिलाकर, यह अभयारण्य जंगलों से सटे एक संरक्षित परिदृश्य का हिस्सा होगा जो वर्तमान में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य का गठन करता है जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक साझा क्षेत्र होगा।

तमिलनाडु के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी कहा कि टीएन ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के मिशनों के साथ यह महत्वपूर्ण कदम राज्य की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

