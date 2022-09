चीन ने चंद्रमा पर दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की

चीन ने चंद्रमा के निकट ज्वालामुखीय मलबे और संभावित ईंधन स्रोत के बीच एक नए प्रकार के क्रिस्टल की खोज की है जो पृथ्वी पर स्वच्छ और कुशल ऊर्जा के उत्पादन में क्रांति लाने में मदद कर सकता है।

चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, छोटा पारदर्शी क्रिस्टल - जिसका नाम चेंजसाइट- (Y), चीनी चंद्रमा देवी चांग'ई के नाम पर रखा गया है, एक अरब वर्ष से अधिक पुराना है और मानव बाल जितना चौड़ा है। सितंबर की शुरुआत में, इंटरनेशनल मिनरालॉजिकल एसोसिएशन के शोधकर्ताओं ने पुष्टि की कि छोटे चंद्रमा के क्रिस्टल में पहले कभी नहीं देखी गई संरचना है और यह केवल चंद्रमा या उल्काओं में पाए जाने वाले अन्य खनिजों से संबंधित है।

A new mineral, Changesite-(Y), was discovered from the moon samples retrieved by #China's Chang'e-5 probe, making China the third country to discover a new mineral on moon, China Atomic Energy Authority said on Friday. pic.twitter.com/gieIWN8SMg