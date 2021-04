भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौते को दिया अंतिम रूप

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 अप्रैल, 2021 को यह सूचित किया है कि, दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था को भारत ने अंतिम रूप दिया है.

भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ट्विटर पर यह खबर साझा करते हुए कहा कि, देश ने श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन - सार्क क्षेत्र में यह 6 वीं और कुल मिलाकर 28 वीं व्यवस्था है.

इसमें यह कहा गया है कि, सभी पात्र यात्री निकट भविष्य में भारत और श्रीलंका के बीच यात्रा कर सकेंगे.

इन दोनों देशों के बीच एक एयर बबल के समझौते के तहत, विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें प्रतिबंधात्मक स्थितियों के तहत एक-दूसरे के क्षेत्र में अपनी एयरलाइंस द्वारा संचालित की जा सकती हैं.

Attention travellers!



India has finalized an air bubble agreement with Sri Lanka, making it the 6th such arrangement in SAARC region & the 28th in total. All the eligible passengers will be able to travel between the 2 countries in the near future. Travel safe!