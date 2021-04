CJI SA Bobde ने सुप्रीम कोर्ट का पहला AI संचालित अनुसंधान पोर्टल SA SUPACE किया लॉन्च

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 06 अप्रैल, 2021 को पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित अनुसंधान पोर्टल (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट’स एफिशिएंसी) (SUPACE) लॉन्च किया.

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने इसे 'हाइब्रिड सिस्टम' और 'मानव बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के एक सही मिश्रण' के तौर पर वर्णित किया, जो मानव बुद्धि के साथ जोड़ा गया है. मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने इस तथ्य पर जोर दिया कि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अदालत में निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं निभाएगा.

भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने यह कहा कि, भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में SUPACE का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है.

