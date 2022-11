कोचीन शिपयार्ड बनाएगा भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल, जानें इसके बारे में

कोचीन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के लिए छह इलेक्ट्रिक कटमरैन जहाजों और गुवाहाटी के लिए दो ऐसे जहाजों के निर्माण के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

