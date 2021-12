COVID-19 vaccines for children: कोविड टीकाकरण के लिए बच्चों का पंजीकरण कैसे करें, जानें विस्तार से

COVID-19 vaccines for children: भारत में बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन (COVID-19 vaccines for children) कैंपेन आगामी 3 जनवरी से शुरू होगा. इसके लिए 15-18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 15 से 18 वायुवर्ग के बच्चों के टीकाकरण का घोषणा किया था. यह टीकाकरण 03 जनवरी 2022 से शुरू होना है.

कोविन (CoWIN) प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉ. आरएस शर्मा के अनुसार, 15-18 वर्ष की आयु के बच्चे 1 जनवरी से CoWIN ऐप पर पंजीकरण कर सकेंगे. इसके लिए CoWIN ऐप पर जरूरी बदलाव किए गए हैं. यहां 10वां आईडी कार्ड जोड़ा गया है. इसे स्टूडेंट आईडी कार्ड नाम दिया गया है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र न हो.

Children in the age group of 15-18 years will be able to register on the CoWIN app from Jan 1. We've added an additional (10th) ID card for registration - the student ID card because some might not have Aadhaar or other identity cards: Dr RS Sharma, CoWIN platform Chief pic.twitter.com/gfc2joTPol