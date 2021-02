Covovax: भारत में तीसरा COVID-19 वैक्सीन जल्द मिलेगा

भारत में जल्द ही तीसरा कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सकता है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला ने इस बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी दी है.

पूनावाला ने एक ट्वीट में कहा कि, सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवावैक्स के साथ भी COVID-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी में उत्कृष्ट प्रभावकारिता परिणाम प्रदर्शित किए हैं. उन्होंने आगे यह भी कहा कि, उन्होंने भारत में इस वैक्सीन का परीक्षण शुरू करने के लिए आवेदन किया है और जून, 2021 तक वैक्सीन - कोवोवैक्स लॉन्च करने की उम्मीद है.

Our partnership for a COVID-19 vaccine with @Novavax has also published excellent efficacy results. We have also applied to start trials in India. Hope to launch #COVOVAX by June 2021!