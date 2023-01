Current Affairs Daily Hindi Quiz: 09 January 2023 - रहमान राही, डर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल, भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य

Current affairs quiz in hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. आज के इस क्विज में रहमान राही, डर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल, भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य आदि से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है.

1. कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है?

(a) क़ुर्रतुलैन हैदर

(b) केदारनाथ सिंह

(c) रहमान राही

(d) अली सरदार जाफरी

2. भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है?

(a) दीपिका पल्लिकल

(b) कृष्णा मिश्रा

(c) अद्विता शर्मा

(d) अनाहत सिंह

3. भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है?

(a) केरल

(b) तमिलनाडु

(c) गुजरात

(d) कर्नाटक

4. RBI कुल कितने करोड़ रूपये के 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड' जारी करने की घोषणा की है?

(a) 16,000 करोड़

(b) 5000 करोड़

(c) 10,000 करोड़

(d) 20,००० करोड़

5. G20 की पहली 'ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंसियल इन्क्लूजन' बैठक किस शहर में शुरू हुई?

(a) चेन्नई

(b) कोलकाता

(c) बैंगलोर

(d) भोपाल

6. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला (PMNAM) कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है?

(a) 242

(b) 247

(c) 240

(d) 249

7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया?

(a) बैंगलोर

(b) अहमदाबाद

(c) इंदौर

(d) पुणे

उत्तर:-

1. (c) रहमान राही

प्रसिद्ध कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया. वह 98 वर्ष के थे. उन्होंने कई कविता संग्रह लिखे और कुछ प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया उनका जन्म 6 मई, 1925 को हुआ था. उन्हें उनके संग्रह 'सियाह रूद जेरेन मंज़' (इन ब्लैक ड्रिज़ल) के लिए 2007 में देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उन्हें 2000 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. वर्ष 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरुप थे.

2. (d) अनाहत सिंह

भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह (Anahat Singh) ने प्रतिष्ठित अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीत लिया है. अनाहत सिंह ने फाइनल मैच में मिस्र की सोहेला हजेम को 3-1 से हराकर यह टाइटल अपने नाम किया है. ब्रिटिश जूनियर ओपन में यह उनका तीसरा फाइनल था. इस ख़िताब के साथ वह ब्रिटिश ओपन स्क्वैश में दो खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गयी है. इससे पहले जोशना चिनप्पा (Joshna Chinappa) यह उपलब्धि हासिल कर चुकी है. अनाहत सिंह पिछले साल बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी थीं.

3. (a) केरल

केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के अनुसार, राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी विकास के माध्यम से हासिल किया जा सका. केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 'इंटरनेट के अधिकार' (the right to Internet) को अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया है.

4. (a) 16,000 करोड़

वित्त मंत्रालय ने हाल में घोषणा की है कि RBI के परामर्श से 16,000 करोड़ रूपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrBs) की नीलामी की जाएगी. जिसकी नीलामी दो किश्तों (प्रत्येक 8000 करोड़) में की जाएगी. साथ ही RBI ने घोषणा की है कि इन ग्रीन बांड में से पहले किश्त की नीलामी 25 जनवरी को और दूसरी 09 फरवरी को की जाएगी. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी डेट इंस्ट्रूमेंट (debt instrument) है जो निवेशकों से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है. इनसे जुटाएं गए फंड का उपयोग पब्लिक सेक्टर के एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है.

5. (b) कोलकाता

G20 का 'वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी' शिखर सम्मेलन (Global Partnership for Financial Inclusion' summit) 9 जनवरी, 2023 को कोलकाता में शुरू हुई. इस सम्मेलन में दुनिया भर के आगंतुकों और महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हो रहे है. इस सम्मेलन की शुरुआत वित्तीय सफलता और उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देने और आखिरी व्यक्ति तक डिजिटल लेनदेन की पहुंच में सुधार पर केंद्रित चर्चा के साथ हुई.

6. (a) 242

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला (National Apprenticeship Mela), या PMNAM, 9 जनवरी, 2023 को, पूरे देश के 242 जिलों में आयोजित किया गया. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार, विभिन्न स्थानीय उद्यमों, फर्मों और संगठनों को मेले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है. जिसके माध्यम से भारत के युवाओं को प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान किये जायेंगे.

7. (c) इंदौर

9 जनवरी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया. 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 08 जनवरी से 10 जनवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है. रवासी भारतीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली है. 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम "प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार" (Pravasis: Reliable Partners in India's Progress in the Age of Amrit) है.