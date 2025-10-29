RRB JE Notification 2025
Current Affairs Quiz 29 अक्टूबर 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयर बेस से राफेल जेट में उड़ान भरी?

Oct 29, 2025, 16:11 IST

Current Affairs Quiz In Hindi 29 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में एशियन यूथ गेम्स 2025, एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 से जुड़े सवाल शामिल हैं.

Current Affairs Quiz 29 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में एशियन यूथ गेम्स 2025, एक्सरसाइज त्रिशूल 2025से जुड़े सवाल शामिल हैं.  

1. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस एयर बेस से राफेल जेट में उड़ान भरी?

A) पठानकोट एयर बेस  

B) हिंडन एयर बेस 

C) अंबाला एयर बेस 

D) श्रीनगर एयर बेस 

1. C) अंबाला एयर बेस 

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। उन्होंने 29 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। इस उड़ान के साथ वे भारत की सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गईं।

2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ SJ-100 सिविल पैसेंजर विमान के निर्माण के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं?

A) फ्रांस

B) यूएसए

C) रूस

D) जापान

2. C) रूस

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने रूस की पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (PJSC-UAC) के साथ भारत में SJ-100 सिविल पैसेंजर विमान के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के साथ भारत में पहली बार एक पूर्ण यात्री विमान का निर्माण किया जाएगा। यह ऐतिहासिक समझौता 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में किया गया।  

3. भारतीय सेना ने किस संगठन द्वारा विकसित देश में निर्मित पहले SDRs की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया है? 

A) इसरो

B) डीआरडीओ

C) एचएएल

D) इनमें से कोई नहीं 

3. B) डीआरडीओ

भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (Software Defined Radios - SDRs) की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया है। यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और सैन्य संचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन SDRs को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है और इनका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा किया जा रहा है।

4. एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत की 16 वर्षीय वेटलिफ्टर प्रितीस्मिता भोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता?

A) 40 किग्रा वर्ग

B) 44 किग्रा वर्ग

C) 48 किग्रा वर्ग

D) 50 किग्रा वर्ग

4. B) 44 किग्रा वर्ग 

ओडिशा की 16 वर्षीय वेटलिफ्टर प्रितीस्मिता भोई ने बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में इतिहास रच दिया। उन्होंने लड़कियों के 44 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतते हुए क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 92 किलोग्राम वजन उठाकर नया विश्व युवा रिकॉर्ड बनाया। प्रितीस्मिता ने इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियाई और विश्व दोनों पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

5. एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन तीन सेनाओं की संयुक्त भागीदारी है?

A) थल सेना, नौसेना और वायु सेना

B) थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल

C) वायु सेना, नौसेना और सीमा सुरक्षा बल

D) थल सेना, वायु सेना और एनएसजी

5. A) थल सेना, नौसेना और वायु सेना

एक्सरसाइज त्रिशूल (Exercise Trishul) 2025 भारत द्वारा अपनी पश्चिमी सीमा (पाकिस्तान के साथ) पर आयोजित एक प्रमुख त्रि-सेवा (थल, नौसेना और वायुसेना) संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक निर्धारित है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त संचालन क्षमता, युद्ध तैयारी, और भूमि, समुद्र, वायु, साइबर एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे बहु-क्षेत्रीय युद्ध कौशल को मजबूत करना है।

