8th Pay Commission 2025: बड़ी अपडेट! मोदी सरकार ने ToR को दी मंजूरी, जानें कब मिलेगा बढ़ा वेतन

8th Pay Commission 2025: अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दिए जाने के बाद अब अगले वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इसका लाभ 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 70 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) एक ऐसी समिति होती है जो हर 10 वर्ष में गठित की जाती है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करना होता है। 8वें वेतन आयोग पर क्या है लेटेस्ट अपडेट:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के ToR को मंजूरी दी गई। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाया गया है।

यह एक अस्थायी निकाय होगा जो गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी भेज सकेगा। आयोग क्या समीक्षा करेगा?

स्वीकृत ToR आयोग के लिए एक “आधिकारिक दिशा-निर्देश” का काम करेगा, जिसके तहत आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं पर सिफारिशें देनी होंगी- केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों (रक्षा कर्मियों सहित) के वेतन ढांचे, भत्तों, ग्रेड पे, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा।

मौजूदा वेतन संरचना की तुलना आर्थिक परिस्थितियों से करना।

महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए pay matrix और fitment factor में संशोधन की सिफारिश। समयसीमा और लागू होने की तारीख

आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल उसकी समीक्षा करेगा और आवश्यक संशोधन के बाद अंतिम मंजूरी देगा। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित वेतन व पेंशन के साथ arrears (बकाया भुगतान) भी दिया जाएगा।